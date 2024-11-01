De la automatización a la infección: cómo se están utilizando las habilidades de los agentes de IA de OpenClaw (Clawdbot/Moltbot) como arma [ENG]

El ecosistema de agentes personales de IA que más rápido está creciendo acaba de convertirse en un nuevo canal de distribución de malware. VirusTotal ha detectado cientos de skills de OpenClaw que son activamente maliciosas. Lo que empezó como un ecosistema para ampliar las capacidades de los agentes de IA está convirtiéndose rápidamente en una nueva superficie de ataque a la cadena de suministro, donde los atacantes distribuyen droppers, puertas traseras, infostealers y herramientas de acceso remoto camufladas como automatizaciones "útiles".
