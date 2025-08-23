Autolesiones y ansiedad: los trastornos mentales aumentan entre los escolares valencianos

El aumento de casos de ansiedad, depresiones, autolesiones e intentos de suicidio entre menores de edad en el registo Previ de Conselleria da fe de esta cruda realidad. El último informe del Colegio Oficial de Psicólogos alerta de que cada clase de la ESO tiene 4 estudiantes con síntomas de depresión. Se han sentido desanimados, deprimidos, irritados o sin esperanza casi todos los días. Tampoco duermen bien ni se pueden concentrar. Un 5 % del alumnado (un niño por aula) confiesa que ha pensado en hacerse daño o en que es mejor estar muerto.