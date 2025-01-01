edición general
Austríaco debe pagar hasta 30.000 euros por el croar de ranas de estanque

Un tribunal ha dictaminado que las ranas de un estanque privado hacen demasiado ruido y su croar constituye una «contaminación acústica», razón por la que el propietario deberá pagar unos 30.000 euros para indemnizar a su vecino y cubrir los costes del juicio.Otras demandas similares habían sido desestimadas porque se trata de una especie protegida y el croar de las ranas se ha considerado siempre un sonido natural...El tribunal determinó que las ranas habían proliferado de forma explosiva y que unas 50 ranas habían colonizado el estanque.

#3 Katos
La madre que los parió
Ripio #6 Ripio
#5 Yo tengo una balsa y en algunos momentos se llena de ranas. No las alimento
Van a su bola.
Un día las ves y al otro se han mudado.
#8 Grahml *
#6 Yo también tuve un estanque hará unos años, y las ranas las cabronas cómo se mudaban a pasear por el jardín durante las noches.

No recuerdo que molestaran con el croar (menos mal).

Aprovechando que reformé jardín y terraza, aproveché para eliminar el estanque (y un par de árboles también, a lo Almeida y similares amigos de por aquí).
Ripio #2 Ripio
Esto es disparatado.
¿Entonces mato a las ranas que son especie protegida?
¿Quito mi estanque?
¿Pongo una aduana para ranas?
¿Cubro un estanque con tela metálica gastándome un pastizal y me expongo a demandas por impedir su reproducción?
Connect #5 Connect
#2 El problema es que proliferan de manera no natural, alimentándolas deliberadamente y sobreexplotando la zona donde viven.

Faltan muchos datos en la noticia. Deberíamos saber porqué el tribunal considera que tiene la culpa de que haya tantas ranas. Si efectivamente las alimentó, o qué es lo que hizo. Pero es un medio digital ecologista (nada malo, yo también soy muy ecologista) y darán la información del lado que les interese.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
Lo próximo van a ser las gallinas y el campanario del pueblo de vacaciones. No venimos de la capital para sufrir tanto ruido, o sea. :ffu: :ffu: :troll: :troll: :troll:
#7 Katos
50 ranas???? No se qué dira Vox de esto..
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Y luego os sorprende cuando a alguno le entran ganas de invadir Polonia.
#9 Klamp
Le salió rana el asunto
Meneanauta #10 Meneanauta
#9 Parece que su abogado es el que le ha salido rana.
