Austríaco debe pagar hasta 30.000 euros por el croar de ranas de estanque

Un tribunal ha dictaminado que las ranas de un estanque privado hacen demasiado ruido y su croar constituye una «contaminación acústica», razón por la que el propietario deberá pagar unos 30.000 euros para indemnizar a su vecino y cubrir los costes del juicio.Otras demandas similares habían sido desestimadas porque se trata de una especie protegida y el croar de las ranas se ha considerado siempre un sonido natural...El tribunal determinó que las ranas habían proliferado de forma explosiva y que unas 50 ranas habían colonizado el estanque.
Van a su bola.
Un día las ves y al otro se han mudado.
No recuerdo que molestaran con el croar (menos mal).
Aprovechando que reformé jardín y terraza, aproveché para eliminar el estanque (y un par de árboles también, a lo Almeida y similares amigos de por aquí).
¿Entonces mato a las ranas que son especie protegida?
¿Quito mi estanque?
¿Pongo una aduana para ranas?
¿Cubro un estanque con tela metálica gastándome un pastizal y me expongo a demandas por impedir su reproducción?
Faltan muchos datos en la noticia. Deberíamos saber porqué el tribunal considera que tiene la culpa de que haya tantas ranas. Si efectivamente las alimentó, o qué es lo que hizo. Pero es un medio digital ecologista (nada malo, yo también soy muy ecologista) y darán la información del lado que les interese.