Austríaco debe pagar hasta 30.000 euros por el croar de ranas de estanque

Un tribunal ha dictaminado que las ranas de un estanque privado hacen demasiado ruido y su croar constituye una «contaminación acústica», razón por la que el propietario deberá pagar unos 30.000 euros para indemnizar a su vecino y cubrir los costes del juicio.Otras demandas similares habían sido desestimadas porque se trata de una especie protegida y el croar de las ranas se ha considerado siempre un sonido natural...El tribunal determinó que las ranas habían proliferado de forma explosiva y que unas 50 ranas habían colonizado el estanque.