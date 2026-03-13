Austria advierte de que, de sus 96 glaciares, todos menos 2 han retrocedido en los últimos 2 años [Ing]

El aumento de las temperaturas está acelerando la desaparición de los glaciares de Austria, lo que tiene «grandes repercusiones» en el agua potable, la generación de energía, las infraestructuras y otros ámbitos. El último informe del Club Alpino Austriaco revela que el Alpeiner Ferner, en la región occidental del Tirol, y el Stubacher Sonnblickkees, en Salzburgo, al este, son los que están sufriendo una mayor pérdida, con un retroceso de más de 100 metros cada uno. El retroceso medio fue de más de 20 metros.