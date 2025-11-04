edición general
Australia lanza un programa de electricidad solar gratuita por 3 horas: "Que hasta el último rayo de sol sea utilizado para alimentar nuestros hogares"

La iniciativa se aplicará a viviendas con medidores inteligentes en Nueva Gales del Sur, el sureste de Queensland y Australia Meridional a partir de julio de 2026, con la posibilidad de extenderla al resto del país en 2027. El Gobierno australiano anunció este martes un nuevo programa energético que permitirá a los hogares de tres de sus estados acceder a al menos tres horas diarias de electricidad solar gratuita, incluso si no cuentan con paneles instalados en sus tejados, informó hoy el Ministerio de Energía.

Comentarios destacados:    
#1 Pitchford *
Igualito que aquí, que seguimos con peajes máximos de hora punta hasta las 14h, por la desidia de la CNMC para corregir los horarios de punta, llano y valle, para adaptarlos a la alta disponibilidad actual de electricidad solar a mediodía, con vertidos tremendos. Yo no enciendo el aire acondicionado o la bomba de calor hasta las 14h.
4 K 61
#3 Pitchford *
#1 Precios PVPC hoy, en España.. de 0,00 del mercado a 0,16 €/kWh al consumidor casero, a las 12h..  media
0 K 13
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Y los servicios de ajuste y los peajes y cargos disparatados.
0 K 18
#8 Pitchford *
#6 El peaje punta de la mañana de hoy tendría que ser de 5 a 9 de la mañana y a mediodía, de 10 a 14, debería ser periodo valle sin peaje, que daría un precio mucho más bajo, igual al de los ajustes.
0 K 13
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Por desgracia no se puede hacer así ya que generaría déficit de tarifa.
No puedes poner el peaje caro en la hora de menos consumo y el barato en la de más ya que se recaudaría menos de los peajes y cargos a pagar.

Y los servicios de ajuste van, según los costes de estos programados para cada hora.
0 K 18
#11 Pitchford *
#10 El objetivo fundamental de los peajes es favorecer o disuadir el consumo según balance producción vs. demanda, por lo que ello debe marcar la distribución de las horas punta, llano y valle. Luego se puede jugar con las horas diarias de cada período y con los valores de los peajes para seguir recaudando lo mismo. Por ejemplo, por las noches igual no tiene que ser ya valle sino llano, al menos parte de ella..
0 K 13
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Pero no dice cuánto va a costar, ni cómo se va a pagar, ni quien lo paga.

Como cuando sacamos el decreto sobre dependencia sin saber cuánto costaría y sin dotación presupuestaria.
0 K 18
#7 Pitchford
#5 Bueno, igual hasta han hecho algún estudio al respecto.. Es una noticia, no una memoria de la medida..
1 K 27
maspipinobreve #2 maspipinobreve
Hostias, un signo de generosidad entre seres humanos, voy a decirle a los reptilianos que cancelen la destrucción del puto planeta que está programada para dentro de un rato, puede que haya esperanza para los gorrinos estos.
1 K 12
#9 Suleiman
Un rato de sol,oh,oh,ooooh
0 K 12
#12 tobruk1234
El coste de la electricidad que gastes en esas tres horas sera gratis, no dicen cuanto costaran las otras 21 horas que tiene el dia, ni el gasto de llevarla a tu casa.
Y que 3 horas sean gratis y que las otras 21 horas sean mas caras, realmente donde esta el ahorro, o os pensais que los austrlianos solo se conectaran las 3 horas gratis y el resto del dia se desconectaran de la red. Eso es populismo de manual, como el rebajar impuestos y luego te das cuenta que al que mas beneficia esa bajada es a los mas ricos.
0 K 7

