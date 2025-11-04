Australia lanza un programa de electricidad solar gratuita por 3 horas: "Que hasta el último rayo de sol sea utilizado para alimentar nuestros hogares"

La iniciativa se aplicará a viviendas con medidores inteligentes en Nueva Gales del Sur, el sureste de Queensland y Australia Meridional a partir de julio de 2026, con la posibilidad de extenderla al resto del país en 2027. El Gobierno australiano anunció este martes un nuevo programa energético que permitirá a los hogares de tres de sus estados acceder a al menos tres horas diarias de electricidad solar gratuita, incluso si no cuentan con paneles instalados en sus tejados, informó hoy el Ministerio de Energía.
| etiquetas: australia , electricidad , solar , gratis , mediodía
No puedes poner el peaje caro en la hora de menos consumo y el barato en la de más ya que se recaudaría menos de los peajes y cargos a pagar.
Y los servicios de ajuste van, según los costes de estos programados para cada hora.
Como cuando sacamos el decreto sobre dependencia sin saber cuánto costaría y sin dotación presupuestaria.
Y que 3 horas sean gratis y que las otras 21 horas sean mas caras, realmente donde esta el ahorro, o os pensais que los austrlianos solo se conectaran las 3 horas gratis y el resto del dia se desconectaran de la red. Eso es populismo de manual, como el rebajar impuestos y luego te das cuenta que al que mas beneficia esa bajada es a los mas ricos.