Australia lanza un programa de electricidad solar gratuita por 3 horas: "Que hasta el último rayo de sol sea utilizado para alimentar nuestros hogares"

La iniciativa se aplicará a viviendas con medidores inteligentes en Nueva Gales del Sur, el sureste de Queensland y Australia Meridional a partir de julio de 2026, con la posibilidad de extenderla al resto del país en 2027. El Gobierno australiano anunció este martes un nuevo programa energético que permitirá a los hogares de tres de sus estados acceder a al menos tres horas diarias de electricidad solar gratuita, incluso si no cuentan con paneles instalados en sus tejados, informó hoy el Ministerio de Energía.