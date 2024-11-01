Australia impone controles de edad para los usuarios de motores de búsqueda [eng]

Australia ha activado un nuevo requisito para que los motores de búsqueda verifiquen la edad de sus usuarios registrados, y las empresas ahora enfrentan una cuenta regresiva de seis meses para cumplir plenamente. La norma, que comenzó el 27 de diciembre, se enmarca en un código industrial recientemente registrado bajo la autoridad del Comisionado de eSafety y amplía el creciente sistema de controles de contenido en línea del país. Los servicios de búsqueda como Google y Bing pronto deberán introducir verificaciones de edad