Australia ha analizado el teletrabajo desde antes de la pandemia. Sus conclusiones desmontan las razones de la vuelta a la oficina

Australia ha seguido el teletrabajo durante cuatro años. Sus conclusiones han demostrado más productividad y bienestar. El teletrabajo voluntario ha mejorado la salud mental de los empleados. El forzado, en cambio, la ha empeorado notablemente
El teletrabajo es para unos cuantos privilegiados que tienen labores administrativas. Y para los que tienen funciones repetitivas. Entonces sí va muy bien y muchas empresas lo promocionan. Pero trabajos en los que haya que tener una interacción… » ver todo el comentario
Por cierto, todos los meses recibo ofertas de mi sector para un cambio, todos 100% teletrabajo.
En cuanto a las reuniones, más de lo mismo. Presencialmente es imposible liquidar una reunión en 5' porque hay algo sin finalizar y no se puede avanzar.
De las últimas ofertas que me han hecho, la "peor" eran 2 días presenciales al mes.