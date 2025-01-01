edición general
13 meneos
38 clics
Australia ha analizado el teletrabajo desde antes de la pandemia. Sus conclusiones desmontan las razones de la vuelta a la oficina

Australia ha analizado el teletrabajo desde antes de la pandemia. Sus conclusiones desmontan las razones de la vuelta a la oficina

Australia ha seguido el teletrabajo durante cuatro años. Sus conclusiones han demostrado más productividad y bienestar. El teletrabajo voluntario ha mejorado la salud mental de los empleados. El forzado, en cambio, la ha empeorado notablemente

| etiquetas: salud , teletrabo , empresas , australia , bienestar , productividad
11 2 0 K 139 actualidad
3 comentarios
11 2 0 K 139 actualidad
Connect #1 Connect
Cuando a estas alturas con el tiempo que ha pasado, todavía se está debatiendo acerca del teletrabajo, será que no era lo que se esperaba. A no ser que las empresas sean tontas y prefieran tener más gastos en oficinas antes que crear teletrabajo.

El teletrabajo es para unos cuantos privilegiados que tienen labores administrativas. Y para los que tienen funciones repetitivas. Entonces sí va muy bien y muchas empresas lo promocionan. Pero trabajos en los que haya que tener una interacción…   » ver todo el comentario
0 K 12
aggelos #2 aggelos
#1 parece que no conoces el mercado laboral y cuál es la parte que más crece con el teletrabajo, ese es desarrollo, sysadmin, qa, big data... te lo dice uno que no "hace labores administrativas", sino consultoría y parametrización.

Por cierto, todos los meses recibo ofertas de mi sector para un cambio, todos 100% teletrabajo.
1 K 18
manc0ntr0 #3 manc0ntr0 *
#1 Falso según mi propia experiencia. Y mi trabajo no es precisamente repetitivo.
En cuanto a las reuniones, más de lo mismo. Presencialmente es imposible liquidar una reunión en 5' porque hay algo sin finalizar y no se puede avanzar.

De las últimas ofertas que me han hecho, la "peor" eran 2 días presenciales al mes.
0 K 8

menéame