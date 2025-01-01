La ausencia de relaciones sexuales entre los adultos jóvenes se disparó en la última década, mientras que la virginidad masculina se duplicó

La proporción de adultos jóvenes que afirman no haber tenido relaciones sexuales en el último año se ha disparado en la última década, mientras que la tasa de virginidad entre los hombres adultos jóvenes se ha más que duplicado, según un reciente análisis de datos. Tras examinar los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Crecimiento Familiar, Lyman Stone, investigador principal del Instituto de Estudios sobre la Familia, observa que «todas las medidas de abstinencia sexual aumentaron tanto para los hombres como para las mujeres jóvenes»