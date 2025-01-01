edición general
La ausencia de relaciones sexuales entre los adultos jóvenes se disparó en la última década, mientras que la virginidad masculina se duplicó

La proporción de adultos jóvenes que afirman no haber tenido relaciones sexuales en el último año se ha disparado en la última década, mientras que la tasa de virginidad entre los hombres adultos jóvenes se ha más que duplicado, según un reciente análisis de datos. Tras examinar los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Crecimiento Familiar, Lyman Stone, investigador principal del Instituto de Estudios sobre la Familia, observa que «todas las medidas de abstinencia sexual aumentaron tanto para los hombres como para las mujeres jóvenes»

Supercinexin #5 Supercinexin *
Estos demoledores datos explican el auge del incelato en internet de la última década y los millones de comentarios sobre lo mucho que sufren los hombres y lo maltratados por las mujeres y oprimidos por las leyes que están. Todo chavales vírgenes que no han estado con una mujer en su vida, o divorciatas escocidos que vienen aquí a desahogarse porque su esposa les ha mandado a tomar viento. En el fondo son víctimas de sí mismos. Y la razón de su comportamiento es,.como ya he dicho en muchas ocasiones, que no follan.
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Las mujeres más de izquierda y la extrema derecha captando a los jóvenes, pues aquí está el resultado. La mitad de los menores de 30 años n o han tenido relaciones sexuales con una mujer pasados los 18.

La extrema derecha nos lleva a la extinción con esto, con el cambio climático...
#6 Sluagh
#1 alguna responsabilidad tendrán esos jóvenes de lo que tienen o no tienen, no? Parece que se les debiera sexo!
NPCmasacrado #7 NPCmasacrado
#6 Tienen ideología misógina, alpha, incel y obtienen castidad. Si usan de media 3 horas tiktok y el contenido que se les sirve es ese, pues claro tienen responsabilidad de usar y consumir eso
HAL9K #9 HAL9K
Muchos de los que antes disfrutaban de una vida sexual bastante activa hoy en día no se comerían una mierda.
La forma de socializar ha cambiado.
Torrezzno #2 Torrezzno
Las chavales de hoy son flojos hasta para follar
#3 DenisseJoel
Tampoco seamos negacionistas en esto. La brecha ideológica es posterior.
En el cambio climático, la relación causal y su dirección es muy clara.
GeneWilder #8 GeneWilder
La hipergamia en máximos gracias a las redes sociales. Hoy una chavala de una aldea perdida en el Amazonas puede aspirar a recibir un mensaje directo en Instagram de la estrella futbolera del momento o del actor de moda.
hazardum #4 hazardum
Se follara más o menos igual, pero siempre follan los mismos :troll:
