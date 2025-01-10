edición general
Aurore Touya: «Nuestra decisión editorial es no cancelar y nuestro deber como editores es mostrar los libros como son»

Aurore Touya (París, 1983) es editora y coordinadora de literatura extranjera en la editorial francesa Gallimard. Después de estudiar literatura francesa y comparada en la École Normale Supérieure de Lyon viajó a Estados Unidos para hacer su tesis de maestría. Allí fue su encuentro con la literatura escrita en español, una de sus favoritas. Obtuvo su doctorado de literatura comparada en la Sorbonne a través del estudio sobre la novela polifónica en el siglo veinte, donde aparecen algunas de sus obsesiones literarias.

DenisseJoel
La mayoría de la gente está en contra de la censura. No hay más que ver lo que ha pasado recientemente, cuando desde varios partidos (con millones de votos) han llamado a acudir a las librerías para protestar contra la presentación de un libro, y apenas unas pocas decenas de personas han hecho acto de presencia.
Golan_Trevize
#1 No pillo la referencia, ¿qué suceso es ese y qué libro pretendían usar para su protesta?

Edito: imagino que te refieres a esto; elpais.com/espana/2025-01-10/cientos-de-manifestantes-respaldan-a-iren
DatosOMientes
#2 "Esto no existe", de Juan Soto Ivars.
YSiguesLeyendo
MEN-TI-RA... ¿sabíais que la que fue pareja de Julio Cortázar ha sido durante mucho tiempo una jefaza de esta editorial, de Gallimard, y que justo por eso ha sido imposible hasta hace unos pocos años encontrar una traducción al francés de Cristina Peri Rossi, lesbiana y gran amiga de Julio Cortázar, por los celos de la que fue pareja de Julio Cortázar, ni en Gallimard ni en ninguna otra editorial francesa?... menos ponerse medallas y engañar al personal. el libro con la primera traducción y edición en francés de Peri Rossi:  media
