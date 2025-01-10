Aurore Touya: «Nuestra decisión editorial es no cancelar y nuestro deber como editores es mostrar los libros como son»

Aurore Touya (París, 1983) es editora y coordinadora de literatura extranjera en la editorial francesa Gallimard. Después de estudiar literatura francesa y comparada en la École Normale Supérieure de Lyon viajó a Estados Unidos para hacer su tesis de maestría. Allí fue su encuentro con la literatura escrita en español, una de sus favoritas. Obtuvo su doctorado de literatura comparada en la Sorbonne a través del estudio sobre la novela polifónica en el siglo veinte, donde aparecen algunas de sus obsesiones literarias.