131
meneos
506
clics
"Aunque lo diga la derecha, una y otra vez, los herederos de las familias obreras no pagan impuesto de sucesiones en España"
Los grandes perjudicados de eliminar el impuesto de sucesiones serán las familias con menos ingresos.
etiquetas
impuesto sucesiones
herencia
impuestos
herederos
politica
politica
#7
Verdaderofalso
*
En Asturias Herencias directas hasta 300.000€ y el domicilio del fallecido están exentos de pagar.
Si eres heredero en línea directa (hijos, padres o cónyuge) y la herencia o la base imponible no supera los 300.000 euros, estás exento.
Solo pagan el 1% de los Asturianos
12
K
148
#11
Veo
#7
Y según tengo entendido es un impuesto progresivo, como el IRPF.
0
K
7
#18
Verdaderofalso
#11
y no veo el problema. Que crujan bien
0
K
20
#19
Veo
*
#18
No no, al contrario. Me refiero a que además es progresivo, por lo que si la herencia excede los 300.000 el heredero paga por el exceso solamente.
De todas formas no estoy seguro de eso, es algo que solo tengo visto por encima.
Editado: lo de al contrario lo decía porque no lo digo como algo malo. Que releyendo no se entiende bien lo que he puesto.
0
K
7
#22
Ovidio
#7
¡Y un rabo como un nabo! Aquí tienes lo que se paga en Asturias:
velazquezyvilla.es/como-se-calcula-impuesto-sucesiones-asturias/#:~:te
.
7
K
-44
#29
Ovlak
#22
Mete el rabo entre las piernas, que
#7
dijo claramente patrimonios de hasta 300.000 euros y en tus "ejemplos" usan, casualmente, una herencia de 475.000.
0
K
12
#36
Veo
#22
Siguiente enlace en Google:
www.abogadosyherencias.com/impuesto-sucesiones-asturias/
Como decías que era el nabo? los primeros 300.000€ por hijo están exentos cuando la herencia es de padres a hijos, excluyendo además el valor de la vivienda habitual.
En el enlace que pones tú lo dicen de soslayo pero luego no lo aplican ni a los ejemplos ni en la tabla: mienten.
2
K
21
#37
SMaSeR
#22
En Asturias el mínimo exento para herencias entre descendientes, ascendientes y cónyuge es 300.000 €. Eso significa que herencias por debajo de esa cifra no pagan Sucesiones.
0
K
8
#32
smilo
#7
luego esta el problema de que heredas una casa en ruinas y hacienda te dice que eso vale medio millon de euros cuando realmente vale una mierda y te toca pagar
1
K
17
#16
Torrezzno
Aqui esta desgranado por comunidades autonomas
www.idealista.com/news/finanzas/economia/2023/01/25/802876-el-impuesto
Esta actualizado a 2025 aunque ponga 2023
6
K
62
#10
BurraPeideira_
#9
Pues no hagas que se avergüence de ti.
5
K
59
#12
Macnulti_reencarnado
#10
no te estarás confundiendo de abuela?
0
K
8
#25
zULu
Es un impuesto innecesario, me da igual que beneficie a los que más tienen. Porque tengo que pagar un impuesto para recibir algo sobre lo que mi pariente ya ha tributado? Es un robo y no está bien.
Lo mismo con la plusvalua. "No, es que la casa que tus padres compraron hace 40 años, ahora vale más, y claro". Bueno, mis padres llevan 40 años pagando impuestos por aquí y por alla, asi que dejate de tocarme los cojones y de sangrarme.
Vergüenza de imposiciones.
3
K
34
#31
Sariel
#25
Todos los impuestos son necesarios. Un piso de noventa metros debería estar casi exento de impuestos. Ahora, uno de doscientos... Así con todo.
0
K
10
#40
Falangito
#25
Lo que ha resultado innecesario es el gasto en educación pública que has recibido. No sabes ni diferenciar entre “por qué” y “porque”, así que como para entender un mínimo sobre tributos…
1
K
5
#15
yopasabaporaqui
#4
... que Macnulti necesita medicación.
3
K
32
#17
Macnulti_reencarnado
#15
eres un porreta, digo un poeta.
4
K
-22
#35
Jajota
Que crujan a impuestos a quien mas tiene me parece bien... siempre y cuando se cobre una vez.
Cuantas veces tiene que cobrarse por algo que ya se ha pagado?
No perdona, soy de izquierdas pero el impuesto de sucesiones no hay por donde cogerlo.
Ya me cobrareis luego en las declaraciones de renta año si y año tambien ah eso si, si me arruino no me devolvereis dinero.
Estado mosquito, estado vampiro.
2
K
25
#26
Sobraoyjeta
Este impuesto es una aberración se mire por donde se mire. Pagamos impuestos sobre lo que ganamos y lo que adquirimos, es demencial tener que pagar para pasarlo a los hijos. Pedir este impuesto es puro populismo, como si cualquiera que tenga una propiedad es una especie de latifundista estilo Tio Gilito.
1
K
18
#24
gadish
Lo peor es ver familiares que no tienen donde caerse muertos llorar que el impuesto de sucesiones es un atraco para hacer más pobres a los pobres.
Analfabetos funcionales que no entienden ni quieren entender.
1
K
18
#23
ElBeaver
Los obreros=muertos de hambre, apenas si tus padres lograban conseguir algo, ya no se les podía llamar clase obrera. Para la élite, que se apresura a sacarles todo lo que pueden, no vaya a ser que el pobre obrero llegue a hacerse rico.
1
K
16
#13
riska
#6
pareces el último en enterarte...
1
K
15
#14
Macnulti_reencarnado
#13
a ver si lo entiendo, me estás ofreciendo tus servicios?
1
K
1
#39
LaColetadeDusko
Discrepo: la plusvalía municipal es un impuesto de sucesiones en toda regla
1
K
13
#38
Lrs
firmado: mi santa calva
0
K
8
#30
Falangito
Vamos, que toda la calaña que aquí defiende las políticas neoliberales, a Ayuso y compañía, resultarían perjudicados por la supresión del impuesto de sucesiones
0
K
7
#41
d5tas
No, la pagas también cuando la vendes.
0
K
7
#33
Jose_Gonzalez_4
Ayto de Arzúa nivelazo de funcionarios: interrogatorio a mujer joven que ha comprado una casa.usted en que trabaja? Su madre donde está?ñ Por que compro esa casa? Se lleva mal con sus vecinos? Donde nació? Pues váyase a su tierra.y don Ramón se quedó contento y la chica llorando.
0
K
6
#34
PepitoPerecito
Los primeros perjudicados de retirar el impuesto de sucesiones son los políticos que lo usan para sus fines.
0
K
6
#1
Macnulti_reencarnado
27
K
-126
#2
Gry
*
#1
Los ricos siempre han pagado las putas de los políticos corruptos, al convertirlo en un impuesto nos aseguramos de que no se benefician de la corrupción.
3
K
35
#3
yopasabaporaqui
*
#1
Y tratamientos psicológicos también. Deberías estar agradecido.
4
K
27
#4
Macnulti_reencarnado
#3
se piensa el ladrón...
3
K
6
#5
riska
#1
Genera empleo local. Igual lo tienes más cerca de lo que imaginas...
0
K
11
#6
Macnulti_reencarnado
#5
somos vecinos?
0
K
8
#8
BurraPeideira_
#1
Los únicos impuestos que pagas tú son los de los doritos que te compra tu abuela.
3
K
42
#9
Macnulti_reencarnado
#8
mi pobre y trabajadora abuela ya no está entre nosotros. No vuelvas a nombrarla.
0
K
8
#20
Cilantro
#1
Buen chico
0
K
7
#28
Macnulti_reencarnado
#20
a ratos
0
K
8
#21
Suleiman
#1
Patinas un poco.... Se de buena tinta por amigo cercano, que si heredas casa de tus padres y no es un mansión, no pagas nada o es irrisorio. Donde te pueden dar un poco más el palo es por la plusvalía,y aún así es miseria (depende de la ciudad). En resumen, supongo que en tu caso, al tener tierras, múltiples edificios, etc... Te tocará pagar.
0
K
13
#27
Macnulti_reencarnado
#21
en valencia, de momento, no.
0
K
8
