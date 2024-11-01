El aumento de precio de la RAM podrían retrasar los lanzamientos de consolas de próxima generación [ENG]

Los continuos aumentos de precios de la RAM debido al auge de la IA podrían retrasar la próxima generación de lanzamientos de consolas. Los fabricantes debaten si la próxima generación debería retrasarse desde su ventana de lanzamiento prevista para 2027-2028, con la esperanza de que los fabricantes de RAM puedan desarrollar infraestructura para producir más RAM, permitiendo que los precios bajen. Independientemente de lo que suceda, los próximos años la generación actual de consolas podría aumentar aún más su precio.