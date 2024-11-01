·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7883
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
7781
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
6347
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
6236
clics
Las arañas de las cuevas del azufre construyen una ciudad arácnida y la telaraña más grande jamás vista (Eng)
5399
clics
El despido de los putos genios
más votadas
661
Cargos y afines al PP emprenden una campaña de acoso a las víctimas de la dana por redes sociales
522
Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"
623
Díaz-Ayuso inyecta millones de euros en el Grupo Quirón desde que gobierna
446
Debate en Malas Lenguas: "Los consejeros del PP de Sanidad son empleados de la Sanidad Privada"
271
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
7
clics
Aumentan la gravedad de las agresiones a sanitarios: médicos, enfermeras y matronas reclaman respuestas reales
No se están produciendo más agresiones, pero sí están siendo más intensas: aumentan las agresiones físicas frente a las meramente verbales
|
etiquetas
:
agresiones
,
sanidad
,
protección
4
1
0
K
34
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
34
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
aupaatu
*
Cosas de la espectacular gestión de la sanidad pública y sus consecuencias que al final las pagan los profesionales que están se cara al público.
No he leído que agredan a los gestores políticos de la Sanidad,de las comunidades autonómicas ,ni siquiera que tengan intención de no votanles.
0
K
9
#2
CharlesBrowson
habra que ver que esta pasando
0
K
8
#3
ldoes
#2
Vaciamiento de la sanidad conlleva mal servicio y provoca que las emociones estén a flor de pie en los hospitales. O podemos culpar a los extranjeros que es más simple
0
K
8
#1
alcama
A veces tratan a los pacientes como mierda
1
K
5
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No he leído que agredan a los gestores políticos de la Sanidad,de las comunidades autonómicas ,ni siquiera que tengan intención de no votanles.