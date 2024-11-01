edición general
Aumentan la gravedad de las agresiones a sanitarios: médicos, enfermeras y matronas reclaman respuestas reales

No se están produciendo más agresiones, pero sí están siendo más intensas: aumentan las agresiones físicas frente a las meramente verbales

4 comentarios
aupaatu #4 aupaatu *
Cosas de la espectacular gestión de la sanidad pública y sus consecuencias que al final las pagan los profesionales que están se cara al público.
No he leído que agredan a los gestores políticos de la Sanidad,de las comunidades autonómicas ,ni siquiera que tengan intención de no votanles.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
habra que ver que esta pasando :popcorn:
#3 ldoes
#2 Vaciamiento de la sanidad conlleva mal servicio y provoca que las emociones estén a flor de pie en los hospitales. O podemos culpar a los extranjeros que es más simple
alcama #1 alcama
A veces tratan a los pacientes como mierda
