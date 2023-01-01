Aumentan un 37% las víctimas de violencia de género examinadas por peritos del Instituto de Medicina Legal de Almería

Los forenses de guardia de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) del Instituto de Medicina Legal (Imlcf) de Almería --dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública-- reconocieron el año pasado a 644 mujeres, un 37% más que en 2023, además de practicar exámenes periciales a 40 presuntos agresores. Además, el servicio de guardia del Imlcf atendió en 2024 92 casos de agresiones sexuales, una cifra similar a la del año anterior.
efeminista.com/asesinadas-violencia-genero-espana-2025
