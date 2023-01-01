edición general
Aumentan un 37% las víctimas de violencia de género examinadas por peritos del Instituto de Medicina Legal de Almería

Los forenses de guardia de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) del Instituto de Medicina Legal (Imlcf) de Almería --dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública-- reconocieron el año pasado a 644 mujeres, un 37% más que en 2023, además de practicar exámenes periciales a 40 presuntos agresores. Además, el servicio de guardia del Imlcf atendió en 2024 92 casos de agresiones sexuales, una cifra similar a la del año anterior.

Amperobonus #2 Amperobonus
#0 ¿saltándote el strike?
Pacman #3 Pacman
#2 no creo

Este se llama "Tipo de incognito"
#1 Quienmesalvara *
Me pregunto ¿sería xenófobo relacionarlo con el incremento de la población musulmana en Almería? Es solo una pregunta.

Por otro lado, en esas estadísticas ¿aparecen el porcentaje de maltratadores que son musulmanes?

Y para finalizar ¿creéis que para resolver un problema es importante saber bajo qué condiciones se da ese problema o es mejor ignorar dichas condiciones porque pudieran considerarse delito de odio?

Y qué hostias ¿realmente hay interés genuino en solucionar esta problemática?
#4 Nusku
#1 Vete a dormir!
#6 Quienmesalvara
#4 ¡pero si me acabo de despertar!
#5 Sacapuntas *
#1 También se podría concluir que las agresiones son las mismas, pero que la sociedad se anima más a denunciar y las mujeres toman conciencia de que son delitos punibles. El empoderamiento y todo eso. No dice la noticia si los presuntos agresores han aumentado en la misma proporción, aunque las agresiones se mantienen constantes lo que apoya mi hipótesis.
Esku #7 Esku
#1 Hasta ahora, parece que este tanto de las 24 victimas mortales como de sus respectivos asesinos, 11 eran extanjeros/as, a lo cual habria que ver cuantos de los 13 restantes que figuran entre españoles realmente son extranjeros nacionalizados. Tambien habria que saber el origen de estos, pero no creo que sea posible saberlo.
La noticia salio por aqui: efeminista.com/asesinadas-violencia-genero-espana-2025
Desde luego, para algunos algun ista o fobo es.
