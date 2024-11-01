edición general
Aumentan en un 21% los casos de agresión sexual y un 19% en los de homicidios: los datos de menores de la memoria anual de la Fiscalía

La preocupación por el «incremento y auge de conductas cada vez más violentas por menores» aumenta cada año en las comunidades autónomas. El crecimiento del número de casos de homicidios, lesiones o agresiones sexuales realizados por los más jóvenes se recoge en la última memoria anual de la Fiscalía a la que se ha referido Álvaro García Ortiz en la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo.

No os preocupéis, suben las agresiones sexuales porque se denuncia más.

Si tenéis una hija que cambia de acera cuando ve brócolis tenéis un problema de racismo en casa.
#15 cunaxa
#8 En España hay un problema claro de xenofobia. Hay gente que se dedica a echar mierda sobre personas de otras nacionalidades sin venir a cuento. ¿ Es normal eso ? Bueno, es propio de mala gente. Además es delito. Si nuestra sociedad funciona bien, a toda esa gentuza la irán pillando y les multarán o les meterán en la cárcel, que es donde deben estar.
No solucionará el problema, que mala gente va a haber siempre, pero seguro que algo ayuda.
Cantro #10 Cantro *
#9 ¿La cadena que fue dirigida por la mascota de Florentino, que dice cosas burdas, pero va con ellas? De izquierdas no es, efectivamente.

Lo que muestran los datos es que hay un leve aumento de la tasa de criminalidad en los últimos años.. Si crees que eso es "exponencial" vas a tener que justificar mucho tu respuesta, porque mi idea de "exponencial" no es aumentar cinco puntos porcentuales desde 2017

Por cierto, y dado que siempre se culpa a los extranjeros de esto, se me ha dado por echar un ojo a los delitos "no españoles" y me encuentro con esto

El gráfico para españoles tampoco aumenta. Siguiente comentario  media
Cantro #11 Cantro *
#10 Y este es el gráfico para delitos según nacionalidad, pero sólo con nacionalidad española  media
Cantro #14 Cantro *
#11 Y finalmente, el gráfico combinado de todos los delitos en España

Esa "basura de gráfica" (#12) es una captura del portal estadístico del INE, que puse porque me apetece, ese que parece que no conoces o lo hubieses identificado. :-|.

Como sé que tú no vas a hacerlo, para que cualquier otra persona pueda comprobarlo por si misma dejo el enlace: www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=26014

La gente vota mal porque se traga lo que le sueltan sin comprobar los datos, que es lo…   » ver todo el comentario
Oilegor #12 Oilegor
#10 pero que basura de gráfica metes, joder ni un pelo pa cortáis jajaja.
Lo primero las falacias de autoridad te las metes por donde te quepan, ahí están los datos.
Lo segundo pon una gráfica de España, la tienes en el INE si te apetece y ahí ves que desde 2020 esto va en subida constante.

Luego de que porque la gente vota mal, primero los llamáis subnormales, segundo os reís y tercero cuando os pillan las mentiras las negáis.
#17 cunaxa *
#12 Lo segundo pon una gráfica de España, la tienes en el INE si te apetece y ahí ves que desde 2020 esto va en subida constante.
Te lo estás inventando. Deja de meter bulos.
Glidingdemon #2 Glidingdemon *
Estos son los que dicen perro sanxez hijodeputa. :-D, nah está noticia es un bulo de la ultra izquierda bolivariana, nuestros cachorros son más listos. xD xD xD xD xD xD
DarthAcan #1 DarthAcan *
¡Pero si yo he visto en la 1 que la criminalidad está en mínimos! Seguro que esto son bulos de la extrema derecha...
Cantro #3 Cantro
#1 no, eres tú no entendiendo conceptos sencillos

Esta memoria se refiere a un segmento concreto de la población

Y lo que has visto en La 1 se refiere al total de la población

Puedes ir a youtube y buscar vídeos de Barrio Sésamo para empezar por "cerca" y "lejos" y "arriba" y "abajo"

Y después ya puedes ir a por conceptos más complejos
Joker_2O #5 Joker_2O
#3 "Los hurtos, por ejemplo, han descendido de los 8.252 hasta los 6.516; mientras que los robos con violencia o intimidación, con 3.545 en 2024, han pasado a 3.159."

Incluso los delitos que se suelen chacar a los menores no acompañados han descendido, pero con la comprensión lectora de algunos que se pasean por aquí, entiendo que no pasen ni del titular.
#7 Klamp
#5 para que voy a leerme un tocho de artículo si abascal ya me dice lo que quiero creer
Oilegor #9 Oilegor *
#3 tú en cambio puedes ir al INE y ver qué lo que dices tú y la 1 es mentira y que los delitos han subido exponencialmente.

Toma, también te lo dicen el la sexta esa cadena de fachas.

www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/laura-garcia-jupol-agresion-n
#16 cunaxa *
#9 ¿ Por qué dices que en el INE los delitos han subido exponencialmente ?
Es mentira.
Yo no sé por qué venís aquí personas de otros países a meter mierda y bulo a los foros españoles. ¿ Haces lo mismo en los foros de tu país ?
Libre_albedrío #6 Libre_albedrío
#1 Igual no terminaste de oír, que la delincuencia en todos los sectores, era mayor en tiempos de Rajoy. Los peperos hacían subir la estadística, también es verdad.
#13 cunaxa
#1 La criminalidad está en mínimos.
Es un bulo, claramente.
Primero mira el medio que lo envía, que está muy acostumbrado a retorcer la realidad o inventársela porque su objetivo es promover una forma de pensar y una política concreta. Llámalo si quieres manipular.
Luego está la noticia en sí, me quedo en el titular: de los muchos delitos que hay, unos suben y otros bbajan. Han elegido los dos que más suben y hacen con ello una noticia alarmante. Si hubieran elegido los dos que más bajan,…   » ver todo el comentario
#4 Marisadoro
En 2024 se archivaron 4.448 causas por ser menores de 14 años; esa cifra es un 60,08% menos respecto a las 11.143 que hubo en 2023 y un 41,93% menor que las de 2022.
Oilegor #18 Oilegor *
Está visto que vas a buscar lo que quieras y a poner lo que ma ste conviene.

Pon una gráfica de delitos sexuales de gente africana en España, a ver si han subido o no.


Es que a mí no me deja, cosas de esta web que en cuando dices 3 verdades te silencian enseguida.

Hombre ya me metió al ignore #_14, jajajaja
Duelen las verdades? Te quedas sin paguita?
