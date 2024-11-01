Aumentan en un 21% los casos de agresión sexual y un 19% en los de homicidios: los datos de menores de la memoria anual de la Fiscalía

La preocupación por el «incremento y auge de conductas cada vez más violentas por menores» aumenta cada año en las comunidades autónomas. El crecimiento del número de casos de homicidios, lesiones o agresiones sexuales realizados por los más jóvenes se recoge en la última memoria anual de la Fiscalía a la que se ha referido Álvaro García Ortiz en la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo.