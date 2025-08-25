Aumentan a 14 los muertos en el ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza, entre ellos tres periodistas

La ofensiva se produjo en la mañana de este lunes, cuando el centro hospitalario recibió al menos dos impactos, uno de ellos sobre un grupo de periodistas entre los que estaban los fallecidos Hossam Al Masri, Mohamed Salama y Mariam Abu Daqqa
| etiquetas: ataque , hospital , israel , gaza , genocidio
Atacar con acritud y alevosía lo siguen llamando defensa propia.
Absolutamente todos somos cómplices de esta masacre a la humanidad.
Vergüenza
