Aumentan a 14 los muertos en el ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza, entre ellos tres periodistas

La ofensiva se produjo en la mañana de este lunes, cuando el centro hospitalario recibió al menos dos impactos, uno de ellos sobre un grupo de periodistas entre los que estaban los fallecidos Hossam Al Masri, Mohamed Salama y Mariam Abu Daqqa

Tkachenko #2 Tkachenko
La "ofensiva" dicen estos "periodistas" :ffu:
Khadgar #3 Khadgar
#2 "Vale que hayan ASESINADO a varios de mis compañeros de profesión, pero tampoco es cuestión de que me cancelen ¿no?"
efectogamonal #1 efectogamonal *
Han esperado al momento idóneo para realizar el ataque.

Atacar con acritud y alevosía lo siguen llamando defensa propia.

Absolutamente todos somos cómplices de esta masacre a la humanidad.

Vergüenza {0x1f525}

DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Se ofenden por nada
