El aullido silenciado: España al borde de perder su lobo ibérico

El aullido silenciado: España al borde de perder su lobo ibérico

Los datos científicos más recientes revelan una realidad preocupante: sólo 333 manadas sobreviven cuando necesitamos 500. 100 ejemplares han sido condenados a muerte en un año y enfrenta amenazas crecientes que comprometen su supervivencia a largo plazo.

lobo ibérico , protección animal
#1 Jotax
Pero lo mas importante es proteger al toro de lidia que ni es especie pero es que el lobo mata ganado. Lo de este país no tiene nombre. El lobo debería estar protegido desde hace mucho tiempo igual que el Lince hasta que se recuperase completamente. Gracias al lobo se reduciría la sobre reproducción por ejemplo de conejos y jabalís que es como se regula el ecosistema.
clinteastwood #4 clinteastwood
#1 Fácil, vamos a torear lobos
#6 Mk22
#1 El lobo tiene poco que ver con el toro de lidia. El lobo choca con la ganadería extensiva que se hace en el noroeste del país.
Alegremensajero #2 Alegremensajero *
Puto poni de la hija de puta de Von der Leyen...
Uda #5 Uda
Lobo lobito.....maitia.
IrMaNDiÑo #7 IrMaNDiÑo *
Vamos a solucionar varios problemas de un solo golpe.
Pongamos en nuestros montes un grupo de caballos, burros, unas vacas y unas cabras, bajo la propiedad del gobierno. Soltemos unos lobos en esos montes
El ganado se comerá el monte, lo cual evitara incendios, con lo que nos ahorramos un pastón en brigadas, aviones y helicópteros.
El ganado se reproduce y aumenta y el lobo se lo va comiendo, manteniendo un cierto equilibrio.
Tenemos monte limpio.
No tenemos incendios.
Tenemos lobos.
Tenemos fauna saneada y equilibrada.
Como el lobo tiene comida en el monte, no molesta a los ganaderos.
repix #3 repix
Asesinar y torturar, el hobby de los vaxuros y los podridos.
