El aullido silenciado: España al borde de perder su lobo ibérico

Los datos científicos más recientes revelan una realidad preocupante: sólo 333 manadas sobreviven cuando necesitamos 500. 100 ejemplares han sido condenados a muerte en un año y enfrenta amenazas crecientes que comprometen su supervivencia a largo plazo.
Pongamos en nuestros montes un grupo de caballos, burros, unas vacas y unas cabras, bajo la propiedad del gobierno. Soltemos unos lobos en esos montes
El ganado se comerá el monte, lo cual evitara incendios, con lo que nos ahorramos un pastón en brigadas, aviones y helicópteros.
El ganado se reproduce y aumenta y el lobo se lo va comiendo, manteniendo un cierto equilibrio.
Tenemos monte limpio.
No tenemos incendios.
Tenemos lobos.
Tenemos fauna saneada y equilibrada.
Como el lobo tiene comida en el monte, no molesta a los ganaderos.