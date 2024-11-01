edición general
El auge de los «trolls porno»: cómo una plataforma pornográfica ganó millones demandando a sus espectadores [Ing]

Una empresa llamada Strike 3, propietaria de Vixen y Tushy, ha saturado los tribunales estadounidenses con demandas, en su mayoría contra espectadores de pornografía que se sienten avergonzados y acaban llegando a acuerdos extrajudiciales. Cuando Tom Brown*, un policía jubilado de Seattle de 73 años, recibió una carta de Comcast, podría haberla confundido con una factura de banda ancha. Sin embargo, se trataba de una citación judicial. Había sido demandado en un tribunal federal por descargar ilegalmente 80 películas.

JanSmite #1 JanSmite
"Algunos de los títulos sonaban crípticos —No te preocupes, solo somos amigos— o banales, como Relaciones internacionales, parte 2. Otros eran menos sutiles: Le encantaba mi gran culo, Le encantaba mi gran trasero y A mi culazo le encanta el sexo anal."

xD xD xD xD :shit: :shit: :shit:
#2 omega7767
#1 nombres épicos :-D falta "Taladradas en la obra"
#3 tpm1
Yo no tengo problema con ello. Uno de los videos que me he descargado es el del CEO de Vixen y Tushy haciéndolo con una cabra; dudo que quisiera llegar a juicio.
