Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: "Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti"

El cabo primero 'Pipo' mostró su gratitud al que fuera exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes: "Koldo, tío, estoy supercontento, ¿eh? No sé cómo te lo voy a agradecer, en serio, no lo sé. Muchas gracias, tío". Las grabaciones halladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los teléfonos de Koldo García ponen de manifiesto que un cabo primero de la Guardia Civil, que pretendía conseguir una plaza de funcionario policial en una Embajada, se mostró agradecido por las gestiones que habría..