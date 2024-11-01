Los audios de Epstein: “Fui el mejor amigo de Donald Trump” [ENG]  

Audios explosivos grabados por Michael Wolff muestran a Epstein afirmando que a Trump le gustaba "follarse" a las esposas de sus amigos y que primero se acostó con Melania en el Lolita Express. Jeffrey Epstein se describió a sí mismo como el "mejor amigo" de Donald Trump y afirmó conocer íntimamente su propensión al sexo, incluyendo ponerle los cuernos a sus mejores amigos, según grabaciones obtenidas en exclusiva por el Daily Beast. Epstein habló extensamente sobre Trump con el autor Michael Wolff en agosto de 2017, dos años antes de..
Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos de América.
Lo indignante de Melania no es su profesión. Es ayudar a perpetuar los genes de Trump.
Llamarle putero no le va perjudicar, sino todo lo contrario. Es que le da igual
Si hasta el emérito putero tenía sus fotos.
Había un rumor de un vídeo en que unas rusas se meaban sobre él…. Pero solo eso rumores.