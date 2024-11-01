edición general
27 meneos
61 clics
Los audios de Epstein: “Fui el mejor amigo de Donald Trump” [ENG]

Los audios de Epstein: “Fui el mejor amigo de Donald Trump” [ENG]  

Audios explosivos grabados por Michael Wolff muestran a Epstein afirmando que a Trump le gustaba "follarse" a las esposas de sus amigos y que primero se acostó con Melania en el Lolita Express. Jeffrey Epstein se describió a sí mismo como el "mejor amigo" de Donald Trump y afirmó conocer íntimamente su propensión al sexo, incluyendo ponerle los cuernos a sus mejores amigos, según grabaciones obtenidas en exclusiva por el Daily Beast. Epstein habló extensamente sobre Trump con el autor Michael Wolff en agosto de 2017, dos años antes de..

| etiquetas: audio , epsin , trump , amigo , michael wolff , lolita express , grabacion , daily
22 5 0 K 204 politica
11 comentarios
22 5 0 K 204 politica
Comentarios destacados:      
Khadgar #1 Khadgar
"a Trump le gustaba "follarse" a las esposas de sus amigos y que primero se acostó con Melania en el Lolita Express"

Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos de América.
4 K 55
oceanon3d #4 oceanon3d *
#1 El Lolita Express era un puticlub de alto vuelos ... ¿entonces Melania? ....
5 K 75
#9 laruladelnorte
#5 No te digo na y te lo digo to. :-D
1 K 24
perrico #10 perrico
#4 ¿Tenías alguna duda?
Lo indignante de Melania no es su profesión. Es ayudar a perpetuar los genes de Trump.
1 K 19
#3 laruladelnorte
Lo que es Donald Trump todo el mundo lo tiene claro,él no engañó a nadie lo cual dice mucho de la clase de gente que lo encumbró para ser presidente.
1 K 30
oceanon3d #8 oceanon3d
#3 Este video es de 5 meses de las ultimas elecciones ... así que si.
0 K 8
pepel #6 pepel
Es lo mismo que ha dicho una de sus víctimas.
0 K 19
cosmonauta #7 cosmonauta *
Dejad de darle vueltas. Donald Trump es un putero conocido y reconocido, incluso en sede judicial, con declaraciones muy explícitas

Llamarle putero no le va perjudicar, sino todo lo contrario. Es que le da igual
0 K 12
Fisionboy #2 Fisionboy
Ni Jesús Gil se atrevió a tanto...
0 K 10
#11 To_lo_loco
Lo gracioso es que no hay ni fotos ni vídeos.

Si hasta el emérito putero tenía sus fotos.

Había un rumor de un vídeo en que unas rusas se meaban sobre él…. Pero solo eso rumores.
0 K 7

menéame