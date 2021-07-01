·
12
meneos
129
clics
Audiencias de la jornada 1 de LaLiga: del liderazgo del Real Madrid-Osasuna a un partido con sólo 0,6% de share
Las audiencias de la primera jornada de LaLiga caen respecto a las últimas temporadas.
|
etiquetas
:
audiencias
,
liga
10
2
2
K
124
actualidad
20 comentarios
#1
OdaAl
*
Que sigan subiendo el precio, creo que es la solución
9
K
117
#4
reivaj01
#1
Sin olvidarnos de cortar el tráfico IP a sitios legales para atraer a nuevos seguidores.
5
K
64
#5
ombresaco
#1
Hace años, cuando había partido, la tele quedaba secuestrada. Ahora hay partido prácticamente todos los días, cada vez debe costar más secuestrar la tele. Es lógico, que pese al bombardeo de
noticias
cotilleos del futbol, que no se consiga mantener el interés
0
K
10
#18
otama
#1
Yo creo que la solución es que con cada alta regalen una patada en los cojones. Es lo único que les queda por probar, y va en consonancia con promociones anteriores.
0
K
10
#20
mcfgdbbn3
*
#1
: Yo propongo que se prohíba vender libros sin cierre electrónico, a las horas de partido los libros se cierran y así no te pones a leer. También juegos de mesa donde los dados queden deshabilitados durante las horas de partido. También se puede emitir señales que anulen el servicio de radio a esas horas, y los canales de TV que no emitan partidos en modalidad de pago por visión. Los parques urbanos también pueden cerrar a esas horas, y qué decir Internet, en vez de cortar IPs debería ser…
» ver todo el comentario
0
K
12
#2
HeilHynkel
¿Qué dice del atraco del Penal Madrid al Osasuna?
4
K
54
#9
lamonjamellada
#7
varias encuestas dicen que a disminuido muchísimo el interés por el fútbol en generaciones más jóvenes.
De hecho, esa reinvención del kings league es precisamente tratar de reingresar a los chavales.
Cómo persona a la que le encanta el deporte pero odia el fútbol televisado, qué contenta estoy con esa decisión.
2
K
39
#12
MoñecoTeDrapo
*
#9
no dejes que tus deseos distorsionen tu percepción. Ya sabes, hay mentiras, mentiras cochinas y estadísticas.
www.xataka.com/magnet/futbol-no-interesa-a-jovenes-medias-verdades-arg
www.elconfidencial.com/deportes/futbol/liga/2021-07-01/laliga-tebas-jo
De la tomadura de pelo que es la Kings league hablamos en un tiempo, cuando acabe de estrellarse.
0
K
10
#8
SACROMONTE
Venga subida en movistar, que hay que pagar los ferraris
2
K
33
#3
yokitolakaka
*
Esto es como los toros, tardará, pero desaparecerá o el impacto mundial será mínimo.
Las nuevas generaciones, la mayoría no les gusta el fútbol
2
K
27
#6
ombresaco
#3
Es un buen momento para recordar que donde haya una buena corrida que se quite el fútbol, y hasta los toros?
1
K
29
#7
MoñecoTeDrapo
*
#3
percepción tuya que no comparto. Y a mi no es que me entusiasme el fútbol, precisamente.
0
K
10
#11
Battlestar
#3
La gente seguía el futbol no porque le gustara si no para tener algo sobre lo que discutir en el bar. Como con el covid la gente dejó de ir al bar a discutir pues se dieron cuenta.
Ahora discuten sobre politica
1
K
24
#17
Druhftgckgtki
#11
es como ir al cine, ibas al cine por pasar el rato, por socializar y porque era barato, daba igual la peli que había. Si tienes que pedir un crédito para ir un día al cine y la sala está vacía por lo menos esperas que la peli sea pasable, cosa que pocas veces se da
0
K
7
#15
Mk22
#3
De los 42 equipos de primera y segunda. 30 y pico están en record histórico de socios. Muchos con el cupo lleno, va mas gente que nunca a los campos. Y sobre todo gente joven.
0
K
6
#19
Antipalancas21
Pero ya ha empezado la liga y Tebas a cobrar sus comisiones por perseguir piratas.
0
K
20
#16
cocolisto
Tengo la percepción, absolutamente parcial, que el fútbol nacional cada vez más levanta menos pasiones, salvo partidos puntuales trasladándose a los partidos internacionales.
0
K
19
#10
Vodker
A ver... me jode como a todos los precios de júrgol de pago, pero de ahí a decir que es un fracaso de share...
Cierto es que el Alavés-Levante sólo tuvo 41.000 espectadores y apenas un 0,6% de share.
Pero el Penal Mandril-Osasuna ha liderado las audiencias de la jornada con una media de 738.000 telespectadores y un 8,4% de share.
Que no está nada mal. Y me jode.
1
K
2
#13
lonnegan
#10
Y en abierto habría tenido millones de espectadores.
0
K
11
#14
HeilHynkel
#10
Pero el Penal Mandril-Osasuna ha liderado las audiencias de la jornada con una media de 738.000 telespectadores y un 8,4% de share.
Que no está nada mal. Y me jode.
Es normal, si lo piensas bien, están de moda los programas de True Crime.
¿dónde vas a poder ver un robo en directo mejor que un partido del Penal Madrid?
2
K
25
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
