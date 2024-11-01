La Audiencia Nacional rechaza investigar al militar israelí denunciado por crímenes de guerra que veraneaba en Barcelona

Es la segunda vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza admitir a trámite una querella contra un militar israelí. Alega que la competencia para analizar y juzgar dichas pruebas la tiene la Corte Penal Internacional. La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado investigar al militar israelí Tameer Mulla, ex sargento del 101º Batallón de Paracaidistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por genocidio y crímenes de guerra. La razón esgrimida en el auto del juez Santiago Pedraz ha sido "falta de competencias" de España para investigar
| etiquetas: militar israeli , crímenes de guerra , tameer mulla
Aun así, tal como explicó este periódico, las diligencias abiertas por España nacen limitadas como resultado de las reformas judiciales llevadas a cabo en 2009, por el Gobierno del PSOE, y en 2014, por el del PP. Ambas recortaron el alcance de la justicia universal en España hasta reducir sus competencias a las esgrimidas por los fiscales de la Audiencia Nacional en el caso de Tameer Mulla: principio de territorialidad y de personalidad activa. Esto impidió en su momento investigar el caso Couso —en el que un periodista español fue asesinado por EEUU durante la guerra de Irak— o el genocidio en el Tíbet cometido por China.
