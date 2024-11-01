La Audiencia Nacional rechaza investigar al militar israelí denunciado por crímenes de guerra que veraneaba en Barcelona

Es la segunda vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza admitir a trámite una querella contra un militar israelí. Alega que la competencia para analizar y juzgar dichas pruebas la tiene la Corte Penal Internacional. La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado investigar al militar israelí Tameer Mulla, ex sargento del 101º Batallón de Paracaidistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por genocidio y crímenes de guerra. La razón esgrimida en el auto del juez Santiago Pedraz ha sido "falta de competencias" de España para investigar