La Audiencia Nacional impide el borrado de miles de correos del 'caso Mascarillas' canario

La Audiencia Nacional ha impedido un borrado masivo de correos electrónicos de la empresa Damco Trading, tal y como reclamaba su defensa jurídica, relacionados con el caso Mascarillas canario. En este asunto, investigado en diferentes instancias judiciales, están implicados organismos de salud canarios dependientes Ángel Víctor Torres, entonces presidente del Gobierno de Canarias. La decisión de la Audiencia Nacional ha permitido que la Fiscalía Europea pueda acceder íntegramente a miles de correos electrónicos.