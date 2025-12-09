edición general
47 meneos
48 clics
La Audiencia Nacional ignoró audios y un informe policial sobre la supuesta implicación de Cospedal en la 'operación Kitchen'

La Audiencia Nacional ignoró audios y un informe policial sobre la supuesta implicación de Cospedal en la 'operación Kitchen'

El PSOE, acusación popular en la causa, denuncia que el juzgado 6 de la Audiencia ha ocultado durante más de dos años la existencia del informe y los audios que apuntan a Cospedal en la guerra sucia para destruir pruebas que perjudicasen a su partido, pide la reapertura del procedimiento e imputar a la exsecretaria general, a su marido Ignacio López del Hierro y al PP

| etiquetas: cospedal , pp , corrupción
39 8 4 K 276 politica
11 comentarios
39 8 4 K 276 politica
Comentarios destacados:    
#1 Samaritan
"Controlamos la sala segunda desde detrás"
10 K 149
#2 mrM4
#1 por detrás dan bastante si
1 K 22
johel #4 johel
#1 Y desde delante.
0 K 11
#7 laruladelnorte
La letrada de esta acusación, Gloria Pascual, lamenta además que los expertos del centro criptológico nacional no han descifrado todos los audios de Villarejo, por lo que puede haber más grabaciones incriminatorias sin analizar.
Dos de los expertos de esta institución declararon en el juzgado que recibieron orden de sus superiores de detener sus investigaciones tras el verano de 2019, cuando solo habían logrado analizar 40 de los 92 audios encriptados del comisario jubilado.

Esto ya no son cloacas son auténticos pozos negros hasta arriba de mierda.
2 K 31
pitercio #9 pitercio
#7 pues el tío ya está en la calle, obstruyendo activamente delitos, no suyos que podría tener derecho, sino ajenos, es decir, mientras sigue delinquiendo.
3 K 43
RoterHahn #3 RoterHahn
Jo, ignoran lo que les da la gana y dan la tabarra con lo que le dan la gana.
Eso si, siempre van cara al sol.
0 K 12
Ah_no_nimo #6 Ah_no_nimo *
Lo normal en una dictadura sanchista socialbolivariana
0 K 8
Lamantua #11 Lamantua
Pero si la justicia es independiente y aquí hay una democracia plena. xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
0 K 8
#10 bizcobollo
Las dos Españas: la democrática y la justicia.
0 K 7

menéame