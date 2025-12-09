La Audiencia Nacional ignoró audios y un informe policial sobre la supuesta implicación de Cospedal en la 'operación Kitchen'

El PSOE, acusación popular en la causa, denuncia que el juzgado 6 de la Audiencia ha ocultado durante más de dos años la existencia del informe y los audios que apuntan a Cospedal en la guerra sucia para destruir pruebas que perjudicasen a su partido, pide la reapertura del procedimiento e imputar a la exsecretaria general, a su marido Ignacio López del Hierro y al PP