La Audiencia Nacional ignoró audios y un informe policial sobre la supuesta implicación de Cospedal en la 'operación Kitchen'

El PSOE, acusación popular en la causa, denuncia que el juzgado 6 de la Audiencia ha ocultado durante más de dos años la existencia del informe y los audios que apuntan a Cospedal en la guerra sucia para destruir pruebas que perjudicasen a su partido, pide la reapertura del procedimiento e imputar a la exsecretaria general, a su marido Ignacio López del Hierro y al PP
| etiquetas: cospedal , pp , corrupción
Dos de los expertos de esta institución declararon en el juzgado que recibieron orden de sus superiores de detener sus investigaciones tras el verano de 2019, cuando solo habían logrado analizar 40 de los 92 audios encriptados del comisario jubilado.
Esto ya no son cloacas son auténticos pozos negros hasta arriba de mierda.
Eso si, siempre van cara al sol.