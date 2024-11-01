La Audiencia Nacional frena a Hacienda: pactar una indemnización tras el despido no implica pagar IRPF

La Audiencia Nacional ha frenado el criterio de la Agencia Tributaria a la hora de reclasificar despidos como extinciones de contrato de mutuo acuerdo únicamente basándose en indicios circunstanciales. En una sentencia de 2025 (SAN 4912/2025), el tribunal determina que los argumentos utilizados por Hacienda (como la edad avanzada de los trabajadores, el cobro de una indemnización inferior a la legal, la ausencia de demandas judiciales por parte de los empleados o el pacto rápido en el servicio de conciliación) no demuestran, ni por separado ...