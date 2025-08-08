edición general
La Audiencia Nacional archiva la causa contra Naturgy por inflar los precios en pandemia

La Fiscalía presentó una querella contra la eléctrica, a raíz de una denuncia de Facua, por una presunta manipulación del mercado. La Fiscalía solicitó investigar si la compañía “abusó de su posición dominante” y manipuló el mercado al fijar sus ofertas de precios no en base a sus costes de producción, sino del de sus competidores, lo que le habría permitido obtener un beneficio “injustificado” de 43,2 millones de euros en bruto y habría ocasionado un sobrecoste a las entidades comercializadoras. La querella se presentó en junio de 2024, tras h

Comentarios destacados:      
cocolisto #1 cocolisto
.... Y todos alegres y felices. Unos roban y otros los protegen.
Findeton #5 Findeton
#1 ¿Y qué robo hubo aquí exactamente? Es lo lógico que cada empresa ponga el precio que le de la real gana a sus productos, otra cosa es que encuentre compradores.
Machakasaurio #10 Machakasaurio
#5 hablamos de un bien de primera necesidad, no de gominolas.
Y una persona mayor con un respirador, que solo tiene a naturgy en su región, lo dejamos morir por la avaricia de la empresa?
Por tu lógica, TODOS los monopolios serían draconianos.
Debes pensar que todos pueden elegir, o qué las compañias no pactan precios o hacen lobby....
En un mundo sin reglas, serías un esclavo, son las regulaciones las que se interponen entre tú y los grilletes.
Sigue jaleando a los explotadores, es un plan sin fisuras.
Se ve que está barata la luz según tu, o ganan poco las eléctricas...
Findeton #12 Findeton *
#10 Que si, que todo es un bien de primera necesidad.

La ropa y la comida son también un bien de primera necesidad. Sin ropa en invierno te mueres en un par de horas. Gracias a la libertad de producción (incluyendo precios) tienes desde ropa barata o incluso gratis (ej gorras regaladas con publicidad) hasta la ropa más cara del mundo.

Sobre monopolios, el estado es el peor de ellos.
millanin #7 millanin
El que pueda prevaricar que prevarique.
#9 Samaritan
Los amos del cortijo son intocables.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Pues si la causa es archivada antes siquiera de abrirse juicio oral, será que no habría mucho base para la demanda.

al fijar sus ofertas de precios no en base a sus costes de producción, sino del de sus competidores
¿Y esto es ilegal? Pregunto, porque me entra la duda. ¿Tu no puedes poner el precio que quieras? Y si es muy alto, pues la gente se irá a otra compañía.
Dragstat #4 Dragstat *
#3 si la fiscalía lo solicitó es que no puede, no es un mercado cualquiera, está regulado y hay pocos competidores, por eso dice: "“abusó de su posición dominante” y manipuló el mercado"
Findeton #8 Findeton
#4 Si, el problema es realmente dicha regulación que impide que entren nuevos competidores. El problema, como siempre, es el estado.
Machakasaurio #11 Machakasaurio
#8 vamos a ver, que eran putas compañias públicas que se vendieron a amigotes. Y AHORA que son privadas dices que el problema es del Estado?
Sabes cuánta infraestructura se regalo a las eléctricas?
Sin Estado, media españa ni tendría luz, para empezar.
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Si pudieran poner el precio que quisieran te hunden el país, porque toda la actividad depende de la electricidad. No es un negocio de venta de caramelos.
cocolisto #13 cocolisto
#6 No intentes explicar una obviedad a un tiesto, no cambiarán y habrás perdido el tiempo.
Andreham #2 Andreham
Ale, a otra cosa.

Los neonazis no iran a la casa de los directivos de Naturgy ni los padefos hablaran de como unos pocos roban mucho y se van de rositas una y otra vez.

Debe ser que no pagan luz.
