La Audiencia Nacional acepta investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo García

La Audiencia Nacional acepta investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo García

El juez Ismael Moreno acuerda abrir una pieza separada tras recibir el auto del instructor del Tribunal Supremo que planteaba la hipótesis de que el exministro y su asesor utilizaran los gastos que pasaban al partido para “blanquear” comisiones

CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: :popcorn: estas navidades vamos a cambiar el pavo por las manitas de cerdo
#1 Cincocuatrotres
Ya están los jueces metiéndose con el PSOE a este paso les van a ilegalizar, están por todas partes con alguna embajada.
sotillo #2 sotillo
#1 Ruido
#3 concentrado
#1 A mí me parece bien que lo investiguen, y si han metido mano que apechuguen. Lo que me sorprende es la diferencia de velocidad dependiendo de los casos. Todavía se anda a vueltas con la Gürtel o los requerimientos de la jueza a la UCO en el caso del "ciudadano particular" duermen en un cajón. En este caso no hay día en que no haya revelaciones. Ojala la justicia actuara igual de deprisa en todos los casos.
#4 VFR
#3 El abrir el caso es rápido, ahora veremos los años que tardan en resolver. Mira la DANA
camvalf #5 camvalf
#3 Porque estamos cerca de que se realicen elecciones en alguna taifa y hay que dar titulares no sea que sea que el PSOE o algun otro partido llegue a gobernar.
XtrMnIO #7 XtrMnIO *
Esta noticia llega a ser de los Pijos Pútridos y ni rastro de ella por sus tabloides...

Que investiguen todo lo que haya que investigar.
oceanon3d #8 oceanon3d *
De momento lo que hay es un informe de la UCO que no ha detectado nada más allá de 500€ en siete años. Los contables han pasado por sede judicial y han explicado todo al.detalle.

¿Hay cancha para meter las narices en las cuentas de un partido con la carga política que conlleva eso?

Según el solicito Leopoldo si.

Pero es que están desesperados; los supuestos millones que les achacan al trio calatrava de Cerdan, Abalos y demás no aparecen ... no tienen ni indicios. Y hasta tienen a Cerdan en…   » ver todo el comentario
