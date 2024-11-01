La Audiencia Nacional acepta investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo García

El juez Ismael Moreno acuerda abrir una pieza separada tras recibir el auto del instructor del Tribunal Supremo que planteaba la hipótesis de que el exministro y su asesor utilizaran los gastos que pasaban al partido para “blanquear” comisiones
| etiquetas: justicia , asesores , ministros , psoe , nacional
Que investiguen todo lo que haya que investigar.
¿Hay cancha para meter las narices en las cuentas de un partido con la carga política que conlleva eso?
Según el solicito Leopoldo si.
Pero es que están desesperados; los supuestos millones que les achacan al trio calatrava de Cerdan, Abalos y demás no aparecen ... no tienen ni indicios. Y hasta tienen a Cerdan en… » ver todo el comentario