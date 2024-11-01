La Audiencia deja sin fecha el juicio al juez, ex líder de Vox, Francisco Serrano

El juicio, por el presunto fraude de subvenciones de 2,5 millones, iba a celebrarse entre los días 4 y 26 de mayo de 2026, pero los magistrados han dejado sin efecto la fecha de inicio de la vista oral justificando esta decisión en "razones de reordenación de la agenda de señalamientos".
| etiquetas: juez serrano , vox , juicio sine die , dilaciones indebidas
- o están usando el conocido método para no condenar a sus amigos, de dejar que prescriba
- o bien quieren celebrar el juicio durante la campaña electoral de 2027 para perjudicar a Vox