La Audiencia deja sin fecha el juicio al juez, ex líder de Vox, Francisco Serrano

El juicio, por el presunto fraude de subvenciones de 2,5 millones, iba a celebrarse entre los días 4 y 26 de mayo de 2026, pero los magistrados han dejado sin efecto la fecha de inicio de la vista oral justificando esta decisión en "razones de reordenación de la agenda de señalamientos".

#2 NoMeVeas
La justicia es igual para todos... Si claro.
3
#3 DonaldBlake
#2 No es igual ni entre los que están por encima de nosotros, como para esperar algo de ella.
1
sotillo #10 sotillo
#2 Lo que pasa es que hay unos más iguales que otros
0
#1 _4278
fascistas al cuidado de fascistas
3
sotillo #9 sotillo
#1 Es lo que tienen estos Maduros
0
#4 Drazul
Otros que están desatados
1
ixo #8 ixo
Fachapass. ;)
1
#6 z1018
Una de dos:

- o están usando el conocido método para no condenar a sus amigos, de dejar que prescriba

- o bien quieren celebrar el juicio durante la campaña electoral de 2027 para perjudicar a Vox
1
Andreham #5 Andreham
Luego una pena menor o nula por dilatación y a cenar al reservado que hemos quedado todos para hacernos unas copitas y luego irnos de putas.
0
#7 Poligrafo
baiabaia, que mala suerte no?
0
Veo #11 Veo
¿Podemos cagarnos en los jueces ya o necesitamos que nos meen aún más en la cara mientras repetimos eso de "como demócrata que soy respeto la sentencia del tribunal"?
0
txutxo #12 txutxo
Lo cojonudo es que no nos sorprende. ¿Por qué será?
0

