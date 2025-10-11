La Audiencia avala la libertad del policía que mató a un magrebí en Torrejón sin descartar que fuera intencional

El policía municipal acusado de matar a un ciudadano magrebí en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz seguirá en libertad provisional. Así lo ha acordado la Audiencia Provincial de Madrid, que avala la decisión tomada en ese sentido por el juzgado a cargo del caso, tras calificar los hechos como homicidio imprudente. Los jueces madrileños no descartan que se pueda considerar un homicidio doloso —es decir, que el policía actuase con intención de matar—, pero añaden que todavía no disponen de información suficiente...