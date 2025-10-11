edición general
La Audiencia avala la libertad del policía que mató a un magrebí en Torrejón sin descartar que fuera intencional

El policía municipal acusado de matar a un ciudadano magrebí en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz seguirá en libertad provisional. Así lo ha acordado la Audiencia Provincial de Madrid, que avala la decisión tomada en ese sentido por el juzgado a cargo del caso, tras calificar los hechos como homicidio imprudente. Los jueces madrileños no descartan que se pueda considerar un homicidio doloso —es decir, que el policía actuase con intención de matar—, pero añaden que todavía no disponen de información suficiente...

ur_quan_master #2 ur_quan_master
La comunidad de Madrid está tardando en conceder una medalla para el homicida y otra para el juez.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Pobrecico. El chico no sabía que si alguien dejaba de respirar podría llegar a morir, hay que comprenderlo.

Pero eh, somos democracia y primer mundo.
SegarroAmego #6 SegarroAmego
Si lo hubiesen mandado de vuelta al primer delito estaría vivo
platypu #4 platypu *
El multireincidente que debia estar expulsado del pais? Al menos ya ni robara ni matara a nadie mas
Andreham #5 Andreham
#4 Seguro que piensas lo mismo de, así por ejemplo, el ceo que se cargó Luigi.
