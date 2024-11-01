La Audiencia aparta a la jueza del 'Caso Mascarillas' por "amistad íntima" con un investigado

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha resuelto estimar como 'justificada' la causa de abstención por 'amistad íntima' que alegó la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López, en el marco del conocido como 'caso Mascarillas'.
A lo mejor hay alguna relación entre los tipos de personas que se relacionan y llegan a jueces o a alto miembro de un partido político.
Un titular más realista: "La Audiencia acepta la abstención de la jueza ...".