La Audiencia aparta a la jueza del 'Caso Mascarillas' por "amistad íntima" con un investigado

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha resuelto estimar como 'justificada' la causa de abstención por 'amistad íntima' que alegó la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López, en el marco del conocido como 'caso Mascarillas'.

Andreham #3 Andreham
Qué cosas que siempre el PP tenga amigos íntimos que son jueces, ché.

A lo mejor hay alguna relación entre los tipos de personas que se relacionan y llegan a jueces o a alto miembro de un partido político.
#2 migrad
"La Audiencia aparta a la jueza" distinto a "estimar como 'justificada' la causa de abstención por 'amistad íntima' que alegó la magistrada".

Un titular más realista: "La Audiencia acepta la abstención de la jueza ...".
#1 Leon_Bocanegra
El PP otra vez cambiando de "abogado"?
