La audaz movida de León XIV en Nueva York: reemplazó a un cardenal cercano a Trump por un obispo pro migrantes que habla español

A partir del retiro del cardenal Timothy Dolan, el papa León XIV nombró a Ronald Hicks como arzobispo de Nueva York, con el que comparte ciudad natal y pasado misionero en América Latina. [...] El nombramiento marca el cambio más importante realizado por el Papa desde su elección en mayo y señala un deseo de adoptar una postura más firme frente a las decisiones de la administración Trump, especialmente en materia de derechos humanos.
| etiquetas: león xiv , timothy dolan , ronald hicks , migrantes , derechos humanos
