El atún rojo más caro de la historia se vende por 2,7 millones de euros en el mercado de Toyosu

Con la excepción de España, pocos países en el mundo sienten tanta pasión por el atún rojo como Japón. En la nación nipona el atún rojo ha alcanzado un estatus icónico dentro de la alta gastronomía. Cada 5 de enero, en el mercado de Toyosu se celebra un evento único: la primera subasta de atún del año.Este año el protagonista: un impresionante ejemplar de atún rojo de 243 kilos. La cifra pagada por él ha roto todas las marcas: 2,7 millones de euros. Jamás se había pagado tanto por un solo pez.