Al-Attiyah amplía su leyenda conquistando su sexto Dakar

Nasser Al-Attiyah sigue embalado rumbo al récord de ocho victorias en coche de Stéphane Peterhansel en el Rally Dakar. “Pues claro que voy a por ellas, ¡será fácil!”, responde con alegría. El piloto catarí de 55 años, que también es tirador olímpico y piensa ya en la clasificación para Los Ángeles 2028, logró este sábado su sexto Touareg, el primero para Dacia. El español Nani Roma fue segundo en la general. La burgalesa Cristina Gutiérrez, compañera de Al-Attiyah en Dacia, terminó undécima la prueba consiguiendo su mejor resultado.