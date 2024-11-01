·
"Atroz crimen de guerra": Israel mató a decenas de periodistas yemeníes en ataques en Saná (EN)
El último ataque de Israel contra Yemen tuvo como objetivo varios sitios de la capital, incluidas las oficinas de dos periódicos
sionismo
genocidio
gaza
palestina
yemen
periodismo
actualidad
#1
Mangione
Es que ojito, que decimos que si el hijo de Putin, pero estos ya llevan ataques a por lo menos 9 paises y aquí nadie les para los pies ni por activa ni por pasiva... nos están lastrando a lo peor de la historia cuando más más necesitamos avanzar como especie para salvarnos de la que se nos viene encima...
#2
FrancoMastantuono
Vamos Israel! Cárgate a esos consevadores de mierda que están a favor de la guerra, ellos se lo han buscado!
#3
Nusku
Aún te dura la farlopa? Toda la puta noche dando la vara!
#4
BastardWolf
#2
acuestate, coño
