edición general
8 meneos
6 clics
"Atroz crimen de guerra": Israel mató a decenas de periodistas yemeníes en ataques en Saná (EN)

"Atroz crimen de guerra": Israel mató a decenas de periodistas yemeníes en ataques en Saná (EN)

El último ataque de Israel contra Yemen tuvo como objetivo varios sitios de la capital, incluidas las oficinas de dos periódicos

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , yemen , periodismo
7 1 0 K 130 actualidad
4 comentarios
7 1 0 K 130 actualidad
Mangione #1 Mangione
Es que ojito, que decimos que si el hijo de Putin, pero estos ya llevan ataques a por lo menos 9 paises y aquí nadie les para los pies ni por activa ni por pasiva... nos están lastrando a lo peor de la historia cuando más más necesitamos avanzar como especie para salvarnos de la que se nos viene encima...
2 K 34
FrancoMastantuono #2 FrancoMastantuono
Vamos Israel! Cárgate a esos consevadores de mierda que están a favor de la guerra, ellos se lo han buscado!
2 K -26
#3 Nusku *
#2 Aún te dura la farlopa? Toda la puta noche dando la vara!
0 K 9
BastardWolf #4 BastardWolf
#2 acuestate, coño
0 K 12

menéame