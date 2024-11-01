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Atropellan intencionadamente a un hombre de madrugada en la C-17, en Orís, dejándolo muy malherido

Los Mossos d'Esquadra están investigando un atropello que ha tenido lugar este domingo de madrugada y que, según ha podido saber ElCaso.com, todo indica que ha sido intencionado. La alerta se ha recibido alrededor de las dos y media de la madrugada de este 12 de abril. Un testigo ha alertado a la sala de emergencias del 112 que un coche acababa de embestir a un hombre de manera deliberada en la carretera C-17, a la altura del término municipal de Orís, en Osona.

| etiquetas: atropello , intencionado , orís , mossos
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