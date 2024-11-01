Atraparon en Ezeiza al "rompecorazones nigeriano", primera captura mundial alerta plateada Interpol

La detención se produjo cuando el hombre, que también tiene nacionalidad argentina, trataba de ingresar al país desde Brasil.Está acusado de formar parte de una banda internacional que comete fraudes en redes sociales y tiene su base operativa en África. Con una tranquilidad inquebrantable, el nigeriano Ikechukwu Ndubuisi (49) intentó ingresar al país en un vuelo proviniente de Etiopía con escala en Brasil. Además tiene nacionalidad argentina, una camiseta de River escondida bajo la campera y un alerta plateada de Interpol sobre su cabeza.