Atrapan a dos furtivos con 11,5 kilos de oricios extraídos ilegalmente en Colunga

Los pescadores ilegales, vecinos de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, fueron localizados por agentes del Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera del Principado, en colaboración con la Guardia Civil.

