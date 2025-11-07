edición general
Aterrizaje forzoso de un avión de Latam en Brasil por fuerte viento cruzado

Aterrizaje forzoso de un avión de Latam en Brasil por fuerte viento cruzado  

Fuertes ráfagas de viento obligaron al piloto de un avión de Latam a realizar un aterrizaje forzado en el Aeropuerto de Navegantes, en Santa Catarina, Brasil. La maniobra causó el temor de los pasajeros y de los observadores en tierra debido a la visible inclinación de la aeronave al momento de aproximarse a la pista.

calde
Bah, chupaooo... :-D

La cámara no favorece que se aprecia la dificultad de la acrobacia para ser justos.

Los pasajeros debieron de haberlo disfrutarlo a tope! Aunque seguro que se perdieron parte de la diversión por llevar las cortinas bajadas...
Paltus
¿Forzoso? ¿alguien le obligó a aterrizar? Quien coño redacta esta mierda
#2 imaginateca
Sensacionalista. Es un aterrizaje con viento cruzado y ya está.
#3 tyrrelco
Una mañana cualquiera en Bilbao :-D
