Aterrizaje forzoso de un avión de Latam en Brasil por fuerte viento cruzado  

Fuertes ráfagas de viento obligaron al piloto de un avión de Latam a realizar un aterrizaje forzado en el Aeropuerto de Navegantes, en Santa Catarina, Brasil. La maniobra causó el temor de los pasajeros y de los observadores en tierra debido a la visible inclinación de la aeronave al momento de aproximarse a la pista.
La cámara no favorece que se aprecia la dificultad de la acrobacia para ser justos.
Los pasajeros debieron de haberlo disfrutarlo a tope! Aunque seguro que se perdieron parte de la diversión por llevar las cortinas bajadas...