Aterrizaje de emergencia de un vuelo de Ryanair con destino Girona: un pasajero desata el caos al intentar abrir la puerta

El vuelo de Bournemouth a Girona tuvo que aterrizar de emergencia en Toulouse tras un incidente que dejó pasajeros traumatizados y escenas de caos a bordo ...

emuman #2 emuman *
Control de alcoholemia antes justo de entrar en el avion. Si das positivo te quedas en tierra y pierdes el billete.
Robus #3 Robus
#2 ya puestos, alcohol y drogas.
smilo #5 smilo
#2 si hombre, si empresas como Ryanair ganan pasta de vender alcohol en los aviones
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#2 En los aviones esta permitida la venta de alcohol....
mariKarmo #7 mariKarmo *
#2 Y luego te tomas un cubatazo en pleno vuelo y en el lavabo te metes un par de cosillas polvorientas.
#12 s.abascal
#2 xD Me parece q eso sólo lo harían a los clientes normales, los business y vip en la sala vip de los aeropuertos tienen barra libre de alcohol! xD Sale más economico pagar sala vip y jartarte allí de comida y bebida q pagar en los restaurantes del aeropuerto disponibles para todo el mundo.
#4 MADMax2
y que tampoco vendan alcohol dentro del avión.
No sé si ahora se sigue haciendo, pero antes si se hacía, "para que se relajasen"
madeagle #1 madeagle
Procedente de Inglaterra, por supuesto
devilinside #9 devilinside
#1 El pasajero no podía esperar para llegar a un balcón
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
de guirilandia...el guiri pensaria que el balcon no es lo suficientemente alto
Aokromes #10 Aokromes
yo le hubiese dejado que lo intentase, para abrir una puerta de esas el avion tiene que estar a poca altitud, si no, ni perurena y saralegi juntos pueden abrir esa puerta.
#11 PerritaPiloto
Nonse puede abrir la puerta de un avión en pleno vuelo. La presión en el interior de la cabina hace que no sea posible y se mantenga cerrada.
