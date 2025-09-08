·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11014
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11568
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
7641
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
5647
clics
Nunca más ¿para todos?
5228
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
574
Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel
492
Urtasun defiende retirar a España de Eurovisión si Israel participa: "Si no logramos expulsarla, habrá que tomar medidas"
537
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
484
Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel
488
Nunca más ¿para todos?
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
130
clics
Aterrizaje de emergencia de un vuelo de Ryanair con destino Girona: un pasajero desata el caos al intentar abrir la puerta
El vuelo de Bournemouth a Girona tuvo que aterrizar de emergencia en Toulouse tras un incidente que dejó pasajeros traumatizados y escenas de caos a bordo ...
|
etiquetas
:
ryanair
,
girona
,
reino unido
8
2
0
K
128
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
128
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
emuman
*
Control de alcoholemia antes justo de entrar en el avion. Si das positivo te quedas en tierra y pierdes el billete.
3
K
54
#3
Robus
#2
ya puestos, alcohol y drogas.
2
K
45
#5
smilo
#2
si hombre, si empresas como Ryanair ganan pasta de vender alcohol en los aviones
0
K
11
#6
Atusateelpelo
#2
En los aviones esta permitida la venta de alcohol....
0
K
11
#7
mariKarmo
*
#2
Y luego te tomas un cubatazo en pleno vuelo y en el lavabo te metes un par de cosillas polvorientas.
0
K
16
#12
s.abascal
#2
Me parece q eso sólo lo harían a los clientes normales, los business y vip en la sala vip de los aeropuertos tienen barra libre de alcohol!
Sale más economico pagar sala vip y jartarte allí de comida y bebida q pagar en los restaurantes del aeropuerto disponibles para todo el mundo.
0
K
9
#4
MADMax2
y que tampoco vendan alcohol dentro del avión.
No sé si ahora se sigue haciendo, pero antes si se hacía, "para que se relajasen"
2
K
35
#1
madeagle
Procedente de Inglaterra, por supuesto
1
K
23
#9
devilinside
#1
El pasajero no podía esperar para llegar a un balcón
0
K
12
#8
CharlesBrowson
de guirilandia...el guiri pensaria que el balcon no es lo suficientemente alto
1
K
20
#10
Aokromes
yo le hubiese dejado que lo intentase, para abrir una puerta de esas el avion tiene que estar a poca altitud, si no, ni perurena y saralegi juntos pueden abrir esa puerta.
0
K
10
#11
PerritaPiloto
Nonse puede abrir la puerta de un avión en pleno vuelo. La presión en el interior de la cabina hace que no sea posible y se mantenga cerrada.
0
K
8
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No sé si ahora se sigue haciendo, pero antes si se hacía, "para que se relajasen"