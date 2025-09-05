·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9294
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
4136
clics
Los modelos insisten: las tormentas podrán ser fuertes entre el lunes y martes
6153
clics
Inquietantes últimas fotos del vuelo 123 de Japan Airlines antes de su trágico accidente en 1985. (ENG)
4113
clics
Gallego y Rey abandonan El Mundo
4314
clics
Escombroidosis: la peligrosa intoxicación por guardar una lata en la nevera
más votadas
483
Eslovenia se planta ante la presencia de Israel en Eurovisión y marca el camino para aplicar sanciones similares a las de Rusia
480
Sánchez responde a Tellado tras decir que "cavarán la fosa" del Gobierno: "Es un insulto a miles de españoles y una apelación encubierta a la violencia"
415
El director del Israel-Premier llama a los solidarios vascos «grupo violento de terroristas»
487
Marea de manifestantes en apoyo a Palestina en Avilés durante la salida de la etapa de La Vuelta
314
Estados Unidos, "muy preocupado" por la desinversión del fondo noruego en Caterpillar (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
19
clics
Los atascos de la operación retorno desaparecen de España: "La gente ya no se coge todo el mes de vacaciones"
El tráfico en los principales accesos a las ciudades el último fin de semana de agosto aumentó un 2%, pero no se registraron retenciones.
|
etiquetas
:
coche
,
vacaciones
1
0
0
K
20
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
20
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Gry
Aprendieron de los atascos en los cargadores eléctricos del año pasado y ahora salen de forma escalonada.
Este año no he visto ninguna noticia de problemas en las
electrolineras
.
0
K
14
#3
Aokromes
una mierda que no ha habido atascos
en la A-1 han habido.
0
K
10
#2
ContracomunistaCaudillo
Yo sé de unos que llevan no un mes de vacaciones sino toda una legislatura.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Este año no he visto ninguna noticia de problemas en las electrolineras.