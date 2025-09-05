edición general
Los atascos de la operación retorno desaparecen de España: "La gente ya no se coge todo el mes de vacaciones"

El tráfico en los principales accesos a las ciudades el último fin de semana de agosto aumentó un 2%, pero no se registraron retenciones.

Gry #1 Gry
Aprendieron de los atascos en los cargadores eléctricos del año pasado y ahora salen de forma escalonada.

Este año no he visto ninguna noticia de problemas en las electrolineras.
Aokromes #3 Aokromes
una mierda que no ha habido atascos xD en la A-1 han habido.
#2 ContracomunistaCaudillo
Yo sé de unos que llevan no un mes de vacaciones sino toda una legislatura.
