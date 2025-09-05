edición general
Los ataques a las plantas nucleares se están normalizando, y las consecuencias podrían ser desastrosas

Los actos que antes eran impactantes ahora son normales Los expertos militares dijeron que los combates dentro y alrededor de las plantas nucleares se estaban normalizando cada vez más. La Dra. Marina Miron, experta en estudios de guerra, dijo que los ataques a las plantas nucleares "pueden normalizarse un poco, lo que es en sí mismo desconcertante". "Cuando sucede la primera vez, todos se sorprenden y ves todos los titulares. Luego, el OIEA informa que no hubo un aumento en los niveles de radiación, luego las cosas se calman y después de una e

Luego el OIEA informa que no hubo aumento en los niveles de radiación (como siempre, y pase lo que pase) y luego las cosas se calman y después de una enésima vez esto se vuelve algo normal”. Han convertido las centrales en parte de la guerra. También puede ser una táctica deliberada liberar material radiactivo para convertir un área en una zona prohibida, pero podría expandirse inadvertidamente a áreas “amigas” o escalar el conflicto si se filtra a un tercer país.
Las mentiras nucleares, que la OIEA siempre diga "no hay peligro"; la censura de cualquier información que perjudique la lobby nuclear, incluidos el numero real de muertos y enfermos por los desastres, ha causado que la población no sea para nada consciente del peligro que suponen los 400 reactores que hay por el mundo. Incluso creo que gente que trabaja en el tema nuclear no son conscientes de las consecuencias en la salud. Estamos y vamos a pagar todos muy caro las mentiras nucleares, que yo creo que se las han tragado hasta los gobernantes; exponiéndonos a serios riesgos, como Almaraz ahora
Un artículo que no está mal pero que ignora,para mí el más grave y que abrió una espita más que peligrosa e impune..., el ataque sin precedentes contra centrales y almacenamientos nucleares en Irán con el silencio o complicidad de la OIEA.
Es raro que esté artículo lo haya pasado por alto.
Relacionado: www.meneame.net/story/14-anos-despues-accidente-nuclear-japon-personas 14 años después del accidente nuclear en Japón, las personas con cáncer buscan respuestas
Pues como se conviertan en objetivo terrorista en lugar de otras "torres gemelas" ...
