Los ataques al oleoducto de Druzhba por parte de Ucrania sólo interrumpieron brevemente las importaciones alemanas de petróleo kazajo, según Berlín (Eng)

Las exportaciones de petróleo de Kazajstán a Alemania a través del oleoducto ruso Druzhba se vieron brevemente interrumpidas tras los ataques ucranianos a la infraestructura, pero los suministros se habían restablecido y no corrían más peligro, según informó el martes el Ministerio de Economía alemán. El ejército ucraniano dijo el lunes que sus aviones no tripulados habían atacado una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Tambov, que según él formaba parte del esfuerzo bélico de Moscú en Ucrania, lo que provocó la suspensión

| etiquetas: druzhba , alemania , ucrania , rusia , oleoducto , kazajistán , ataque
Veelicus #1 Veelicus
Otra vez que los Ucranianos atacan la soberania alemana y otra vez alemania que mete la cabeza en el culo. Vaya broma de pais.
ChukNorris #6 ChukNorris
#1 ¿Soberanía alemana?
yemeth #2 yemeth
Solo les ha faltado pedir perdón a los pagafantas alemanes xD
Pertinax #3 Pertinax
#0 No es el titular original, y contiene una errata: arte.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 hecho
suppiluliuma #5 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: Zazis de MNM creen que de Gaulle debe unirse a los nazis tras la muerte de 1300 marineros franceses a manos de la Royal Navy en Mazalquivir.
ChukNorris #7 ChukNorris
#5 Vas a tener que usar una IA más moderna para que se te entiendan los mensajes.
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
#7 Tranquilo, hombre. Repitiendo un par de cursos en primaria seguro que logras entender lo que he escrito.

Si, ni aún así lo logras, levanta la mano y pide a un adulto que te lo explique.
ChukNorris #10 ChukNorris
#9 Veo que estudiaste una primaria bastante especial con de Gaulle y los nazis.
#8 pozz
A ver si en una de estas logran cortar el suministro a largo plazo.
