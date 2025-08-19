Los ataques al oleoducto de Druzhba por parte de Ucrania sólo interrumpieron brevemente las importaciones alemanas de petróleo kazajo, según Berlín (Eng)

Las exportaciones de petróleo de Kazajstán a Alemania a través del oleoducto ruso Druzhba se vieron brevemente interrumpidas tras los ataques ucranianos a la infraestructura, pero los suministros se habían restablecido y no corrían más peligro, según informó el martes el Ministerio de Economía alemán. El ejército ucraniano dijo el lunes que sus aviones no tripulados habían atacado una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Tambov, que según él formaba parte del esfuerzo bélico de Moscú en Ucrania, lo que provocó la suspensión