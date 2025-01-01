Las fuerzas rusas lanzaron un mortífero ataque nocturno contra el distrito Industrialnyi de Járkov, atacando la ciudad con misiles y drones, matando al menos a cinco personas, entre ellas una niña de un año y medio, y dejando más de tres docenas de heridos, según informó el gobernador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, el 18 de agosto. El ataque comenzó cuando un misil explotó cerca de un barrio residencial, hiriendo a 11 personas, entre ellas un niño de 13 años. La mayoría de las víctimas también sufrieron reacciones de estrés agudo.
| etiquetas: kharkiv , heridos , dron rusia , ucrania
Cuando se publican estas noticias, ya se está recordando automáticamente el genocidio en Gaza. De hecho no me extrañaría que en realidad se busque enfatizar el genocidio de Israel con esta noticia.
Trabajo infantil?
Daños colaterales del derribo de parte de los misiles?