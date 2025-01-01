edición general
Ataques mortíferos rusos en Kharkiv matan a un niño y a otras seis personas, y dejan decenas de heridos

Las fuerzas rusas lanzaron un mortífero ataque nocturno contra el distrito Industrialnyi de Járkov, atacando la ciudad con misiles y drones, matando al menos a cinco personas, entre ellas una niña de un año y medio, y dejando más de tres docenas de heridos, según informó el gobernador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, el 18 de agosto. El ataque comenzó cuando un misil explotó cerca de un barrio residencial, hiriendo a 11 personas, entre ellas un niño de 13 años. La mayoría de las víctimas también sufrieron reacciones de estrés agudo.

#1 candonga1
Los ataques en Jarkov (así se escribe en castellano, nadie escribe London cuando lo hace en castellano) que matan a un niño y otras 6 personas son mortíferos... los ataques en Gaza que llevan muertos decenas de miles de niños y adultos deben ser, para la prensa occidental... chiquilladas!!!
security_incident #3 security_incident
#1 eso es. En que lugar de la mente pones este suceso cuando en Gaza pasa literalmente cada hora.
Find #6 Find
#3 En qué lugar lo pones tú?
Connect #4 Connect *
#1 Y tú mas!!!

Cuando se publican estas noticias, ya se está recordando automáticamente el genocidio en Gaza. De hecho no me extrañaría que en realidad se busque enfatizar el genocidio de Israel con esta noticia.
Find #5 Find
#1 Pues de Sudán ya ni te cuento
Nekobasu #2 Nekobasu
Ataques al distrito industrial matan a un niño..
Trabajo infantil?
Daños colaterales del derribo de parte de los misiles?
