Ataque ruso alcanza planta electrónica estadounidense en el oeste de Ucrania (EN)

Flex Ltd. es una empresa multinacional estadounidense que cotiza en bolsa y uno de los fabricantes por contrato de productos electrónicos más grandes del mundo.

Tkachenko
"Se trataba de una instalación civil común y corriente con inversión estadounidense. Fabricaban artículos domésticos de uso diario, como cafeteras", declaró el presidente Volodymyr Zelensky tras el ataque.

Cafeteras, seguro!! xD xD xD

www.nationaldefensemagazine.org/articles/2012/5/7/global-electronics-g
13
obmultimedia
#5 la fabrica de Cecotec xD xD xD xD xD
3
rogerius
#5 Fabricaban chips de lavadora que después vendían a los rusos en el mercado negro. :troll: xD
7
Verdaderofalso
#13 que usan para las lavadoras y cafeteras que roban los rusos y los montan en misiles que atacan a las fábricas de chips de cafeteras? Es así?
4
rogerius
#19 Exactamente. Menudo tiro en el pie se han dado los rusos. ¿De dónde sacarán los chips de lavadora en adelante? Espero que tuvieran una buena provisión. De lo contrario tienen la guerra perdida. :troll: xD
3
cocolisto
Aquí cada uno a lo suyo y por lo visto había más que café.
"Anoche tarde, Rusia lanzó un ataque de precisión contra la planta de Flextronics en Mukachevo, Óblast de Zakarpattia, una instalación propiedad de la empresa estadounidense Flex. Al menos 12 misiles de crucero Kalibr impactaron el lugar. El enorme incendio visible a kilómetros de distancia.
Si bien la fábrica fue descrita oficialmente como civil, las investigaciones de código abierto muestran que la instalación ha estado produciendo durante mucho tiempo tecnologías de doble uso y componentes de defensa. Flex es un importante contratista del Pentágono, vinculado a sistemas de drones, hardware de comunicaciones encriptado y electrónica compatible con la OTAN".
9
Veelicus
#7 "12 misiles de crucero Kalibr" estoy por votarte negativo, son 12 escobas.
3
rogerius
#11 Ahí, ahí. Que se curren la precisión al informar. xD
0
SeñorPresunciones
Y yo que pensaba que hacían colchones :-(
4
Tkachenko
El multicuentas ha sacado al dream team xD
2
Connect
Es una planta en un país en guerra. Si está ahí, pues es lo que hay.
Lo que ha demostrado hoy Rusia con sus ataques,es que puede alcanzar toda Ucrania. Hoy ha alcanzado zonas limítrofes con Polonia y regiones que hasta ahora pensaban que estaban a salvo.
3
StuartMcNight
#3 “Si está ahí”… produciendo material para la guerra.

No te gastas tantos misiles de precisión en reventar algo a chorro cientos kilómetros del frente si no tiene valor bélico alguno. Lo de que solo era civil… propaganda para amebas dispuestas a tragar.

Edit: Y lo de que es “Americana” ración doble para las amebas. Intento burdo de Zelenski & co de venderle la moto a Trump de que “lo ves que malos!! También te atacan a ti!!”
20
Nómada_sedentario
#6 Pues a mi me encantaría que fuera americana. Por ver de qué lado se posiciona Trump (todos lo sabemos, de Putin, pero sería una gozada verle sin la careta).
0
Alakrán_
#3 Bueno, si mañana atacan Moscú son cosas de la guerra.
0
Don_Pixote
#3 “ que hasta ahora pensaban que estaban a salvo.”

en las primeras semanas de guerra atacaron Lviv en la frontera de Polonia y han seguido atacando zonas limítrofes , no se “quien” o “quienes” pensaban que estaban a salvo, desde luego los Ucranianos no

:popcorn: :popcorn: serán las palomitas y las ganas de ser sensacionalistas
1
pitercio
Espero que no haya habido víctimas, un ataque de día podría haber sido un drama.
1
suppiluliuma
Resumen de este envío y de los comentarios de este envío: parece que Moscú le ha entrado el canguelo viendo que habían bombardeado la fábrica de una empresa americana y han puesto a sus propagandistas a hacer horas extras para justificarlo.
3
Pertinax
La planta alcanzada por los rusos de cada dos semanas.
3
Trifasico
#1 Ojala progrese lo de pedir una prueba de mayoria de edad en la UE en paginas para adultos en Internet, asi nos deshacemos de pendejos como tu.

Que cansinez por dios, cada dia con la misma gilipollez... y aun debes pensar que a alguien le sigue pareciendo gracioso, ocurrente, o inteligente... :palm:
5
Pertinax
#15 Que no insuuuuultes.
4
Trifasico
#16 Donde esta el insulto ? :shit:
1
yarkyark
#17 "asi nos deshacemos de pendejos como tu."

dle.rae.es/pendejo

cc #16
1
suppiluliuma
#_20 #0 Juácker, deja de leer mis comentarios a pesar de tenerme bloqueado, y respóndeme de una vez que te parecen los nazis rusos. Por las dos veces que te pregunté no tenías nada malo que decir de ellos. ¡Tú, que eres el primero en tildar de nazis a los ucranianos!
0
Tontolculo
Un TACO en mayúsculas por parte de Putin
0

