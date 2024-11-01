El ataque israelí a Qatar suscita la condena unánime del Consejo de Seguridad de la ONU

“Israel, encabezado por extremistas deseosos de sangre, ha rebasado cualquier límite, cualquier frontera, en lo que tiene que ver con el comportamiento, no solo entre los Estados, sino también entre las personas”, declaró el primer ministro qatarí. El embajador israelí ante las Naciones Unidas dijo que su país llevó a cabo "un ataque preciso y selectivo el 9 de septiembre en Doha" contra los líderes de Hamás. Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, se unió a la condena del órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacional.