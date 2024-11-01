edición general
El ataque israelí a Qatar suscita la condena unánime del Consejo de Seguridad de la ONU

“Israel, encabezado por extremistas deseosos de sangre, ha rebasado cualquier límite, cualquier frontera, en lo que tiene que ver con el comportamiento, no solo entre los Estados, sino también entre las personas”, declaró el primer ministro qatarí. El embajador israelí ante las Naciones Unidas dijo que su país llevó a cabo "un ataque preciso y selectivo el 9 de septiembre en Doha" contra los líderes de Hamás. Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, se unió a la condena del órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacional.

alehopio #7 alehopio *
#3 Esa menciona la condena del Secretario General, la que yo envío habla sobre el consejo de seguridad que son los que tienen el poder.

Por tanto, relacionadas...
alehopio #6 alehopio
Ahora Qatar ha organizado una reunión para este domingo con los países vecinos para realizar una respuesta conjunta a las violaciones de Israel al derecho internacional.

dohanews.co/qatar-says-region-mulling-response-to-israels-attack-on-do

El ataque dejó seis muertos, incluyendo miembros de bajo rango de Hamás y el soldado de 22 años Bader Al-Humaidi Al-Dosari, miembro de la Fuerza de Seguridad Interior de Catar (Lekhwiya).

Durante la entrevista, Sheikh Mohammed señaló que Catar…   » ver todo el comentario
rob #2 rob
Menos mal que tenemos a la ONU...
Andreham #4 Andreham
"Mal, muy mal, que estos tienen dinero."
#1 Tronchador.
Israel, que esos no son pobres.
jonolulu #9 jonolulu *
Han creado un monstruo y ahora se quejan porque muerde también a quien no debe
Connect #5 Connect
Ahora los de la ONU amenazarán con enfadarse, cruzarse de brazos y no respirar! xD
Pandilla de lameculos... xD
Noeschachi #8 Noeschachi
Lo mas ridículo de todo esto es el paripé americano. Ese ataque no pudo ocurrir sin su permiso.

Lo mismo vale para Reino Unido. Huele
www.middleeasteye.net/news/raf-plane-seen-flying-over-qatar-during-isr
#10 k3ym4n
no lo haga , israel anda , no seas malo . esas fueron las palabras de la ONU
