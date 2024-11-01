edición general
Ataque israelí contra vehículo que transportaba palestinos desplazados [ENG]

El martes, un ataque israelí tuvo como objetivo un vehículo que transportaba a palestinos desplazados que evacuaban la ciudad de Gaza hacia el sur, en cumplimiento de las órdenes israelíes de desplazamiento forzado. Se filmó a mujeres y niños heridos mientras eran retirados del vehículo en llamas, mientras que las autoridades informaron de varias muertes.

#1 k-loc
La madre que los parío. ¿Pero que clase de infraser asqueroso puede hacer esto? Que hay niños, joder. ¿Acaso ellos no tienen hijos?
Dr.Who #2 Dr.Who *
#1 tienen hijos, pero son "elegidos".

Es por esto que hay que extirpar el sionismo, como se extirpa un tumor, como tratamos de extirpar el nazismo y el fascismo, que es lo mismo pero con otra parafernalia igualmente supremacista.
mefistófeles #5 mefistófeles
#1 Pues uno de la misma naturaleza que el nazi, porque en todo fue hecho....

O dicho de otra manera: si desde pequeño, o no tan pequeño, te educan en que eres un elegido y los de enfrente inferiores, pues pasan estas cosas con la mayor naturalidad del mundo, y eso por mucho que a otros nos parezcan totalmente horribles, inhumanas y contrarias a cualquier derecho.

Y es así, y sólo tenemos que echar un vistazo a la historia para comprenderlo: esclavitud, gladiadores, progroms contra otros…   » ver todo el comentario
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#1 si, pero no son infraseres palestinos o algo así...

(yo tampoco lo entiendo)
sotillo #7 sotillo
#1 No, no tienen hijos, tienen máquinas de matar autónomas
#8 Deperdidos
#1 Son unos nazis hijos de perra. Hay que pararlos y desnazificarlos, su sociedad está podrida y no tiene la mínima humanidad.
procrastinator #3 procrastinator
... el niño de la camiseta amarilla ensangrentada de pie mirando a su madre ...

Hay que enjuiciar a todo el estado israelí.
pip #4 pip
Esto es insoportable.
