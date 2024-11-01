Ataque israelí contra vehículo que transportaba palestinos desplazados [ENG]  

El martes, un ataque israelí tuvo como objetivo un vehículo que transportaba a palestinos desplazados que evacuaban la ciudad de Gaza hacia el sur, en cumplimiento de las órdenes israelíes de desplazamiento forzado. Se filmó a mujeres y niños heridos mientras eran retirados del vehículo en llamas, mientras que las autoridades informaron de varias muertes.
| etiquetas: genocidio de gaza , masacre , refugiados palestinos , israel
Es por esto que hay que extirpar el sionismo, como se extirpa un tumor, como tratamos de extirpar el nazismo y el fascismo, que es lo mismo pero con otra parafernalia igualmente supremacista.
O dicho de otra manera: si desde pequeño, o no tan pequeño, te educan en que eres un elegido y los de enfrente inferiores, pues pasan estas cosas con la mayor naturalidad del mundo, y eso por mucho que a otros nos parezcan totalmente horribles, inhumanas y contrarias a cualquier derecho.
Y es así, y sólo tenemos que echar un vistazo a la historia para comprenderlo: esclavitud, gladiadores, progroms contra otros… » ver todo el comentario
(yo tampoco lo entiendo)
Hay que enjuiciar a todo el estado israelí.