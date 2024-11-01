Ataque israelí contra vehículo que transportaba palestinos desplazados [ENG]  

El martes, un ataque israelí tuvo como objetivo un vehículo que transportaba a palestinos desplazados que evacuaban la ciudad de Gaza hacia el sur, en cumplimiento de las órdenes israelíes de desplazamiento forzado. Se filmó a mujeres y niños heridos mientras eran retirados del vehículo en llamas, mientras que las autoridades informaron de varias muertes.