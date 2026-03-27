Un ataque iraní hiere a soldados estadounidenses y causa daños a aviones en una base aérea saudí [EN]

Un ataque con misiles iraníes hirió el viernes a varios militares estadounidenses y causó daños a varios aviones en una base de Arabia Saudí, según informó un funcionario estadounidense familiarizado con la situación. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para abordar asuntos militares delicados, señaló que el ataque contra la base aérea Príncipe Sultán se llevó a cabo con un misil iraní y drones no tripulados. El ataque causó daños a varios aviones cisterna estadounidenses. No quedó claro cuántos militares resultaron heridos ni