El ataque contra Sheikh Maqsoud y Ashrfiyah (Aleppo) fue premeditado

La Asamblea General de los Barrios Sheikh Maqsoud y Ashrafiyah declaró que el ataque de ayer perpetrado por grupos armados afiliados al Gobierno de Transición fue “premeditado” y pidió que los responsables rindan cuentas. En el ataque de ayer se emplearon todo tipo de armas pesadas y medianas, incluyendo tanques y obuses. Las fuerzas gubernamentales se retiraron de los puestos de control. El objetivo de este ataque, que coincidió con la visita de la delegación turca a Damasco, era socavar el Acuerdo del 10 de Marzo.