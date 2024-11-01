El ataque a la cadena de suministro de Notepad++: cadenas de ejecución desapercibidas y nuevos IoC [EN]

El 2 de febrero de 2026, los desarrolladores de Notepad++ informaron que su infraestructura de actualizaciones fue comprometida debido a un incidente con su proveedor de hosting entre junio y septiembre de 2025. Los atacantes mantuvieron el acceso hasta diciembre de ese año. Kaspersky detectó un ataque de cadena de suministro altamente sofisticado entre julio y octubre de 2025, caracterizado por la rotación constante de servidores de comando (C2), descargadores y cargas útiles (payloads) para evadir la detección.
| etiquetas: notepad++ , ataque , cadena de suministro , cadena de ejecución , ioc