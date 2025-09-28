Atacada en Pamplona la tienda Sabor a España, que lleva menos de una semana abierta

Desperfectos en la fachada y suciedad en el interior por una lluvia de huevos contra los empleados. Así ha quedado un nuevo establecimiento de alimentación en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona tras un ataque perpetrado el pasado viernes por la tarde. El comercio se llama 'Sabor a España', una franquicia en la que venden turrones, frutos secos garrapiñados y otros productos tradicionales de la repostería del país.