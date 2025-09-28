edición general
Atacada en Pamplona la tienda Sabor a España, que lleva menos de una semana abierta

Atacada en Pamplona la tienda Sabor a España, que lleva menos de una semana abierta

Desperfectos en la fachada y suciedad en el interior por una lluvia de huevos contra los empleados. Así ha quedado un nuevo establecimiento de alimentación en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona tras un ataque perpetrado el pasado viernes por la tarde. El comercio se llama 'Sabor a España', una franquicia en la que venden turrones, frutos secos garrapiñados y otros productos tradicionales de la repostería del país.

53 comentarios
lib_free #4 lib_free
Vamos aquí la gente celebrando lo que es un acto bárbaro. Si exactamente lo mismo pasara en cualquier parte del país pongamos por caso por un marroquí que abre una tienda de productos marroquís, el acto sería calificado inmediatamente de lo que es, acoso y violencia xenófoba.
6 K 62
chu #30 chu
#4 sería un caso muy diferente, pero a los que no lo veis no creo que valga la pena explicároslo.
0 K 10
#21 k-loc *
Entras en una noticia como está y lees los comentarios de tarugos no solo defendiendo una agresión, hasta se alegran, e intentas ver de dónde sale tanta inquina. Lo único que se me ocurre es que son cortos de miras y alienados de manual, y encima se creen guays. Pero eh, que los fascistas son otros. No se puede ser más tontolastres.
2 K 29
#8 Hipot
#7 se llama así es toda la península
2 K 29
ehizabai #9 ehizabai *
#8 Me parece estupendo lo que hagan en España.
Sabes que hay tema en Navarra y tiras pa'lante. Pues oye, es lo que hay. Huevos en la fachada.
Que estamos hablando de eso, huevos en la fachada.
0 K 10
lobotomico2 #29 lobotomico2
#9 Porque Navarra es parte de Australia y gobierna el Partido Socialista Obrero Chino.

Gran hombre de paz. Espero que acabes como predicas.
2 K 28
ehizabai #32 ehizabai
#29 Australia no invadió Navarra, hasta dónde yo sé. Tampoco China la invadió.
Y hablnado de chinos, como también hay tibetanos en el gobierno chino de Tibet, está bien la ocupación china. ¿Verdad?
0 K 10
#46 yarkyark
#9 No. Estamos hablando de acoso.
0 K 11
estemenda #12 estemenda
#8 Sí claro, se llama Península de España e incluye Canarias, Baleares y Portugal xD
0 K 11
chu #25 chu
#8 acabo de descubrir que en Donostia al menos no sé llaman así sino "maestros turroneros", la misma franquicia, así que ya saben que ese nombre puede molestar en según qué sitios.

Cc #7
0 K 10
#44 yarkyark
#25 Si eso molesta deja claro el nivel de a quien molesta.
0 K 11
chu #53 chu
#44 te molesta que me moleste.
0 K 10
Josecoj #13 Josecoj *
#7 En Carrefour hay una sección que se llama “sabores del mundo” en el que venden cosas de otros países. Lo normal cuando quieres comprar algo que no es lo habitual. Espero que no se enteren y lo ataquen también
2 K 29
ehizabai #18 ehizabai
#13 Si quieres hacer trampas al solitario y comparar cosas que no son comparables, pues vale.
De todos modos, yo al Carrefour, boicot, por sionistas.
0 K 10
ehizabai #2 ehizabai
Gente del barrio en fiestas que, por algo, no le gusta que le recuerden que su país fue conquistado, invadido y sigue ocupado.
7 K 27
Xuanin71 #3 Xuanin71
#2 por unas garrapiñadas y unos malvados turrones
5 K 55
ehizabai #6 ehizabai
#3 Me da que más que los productos es el nombre el tema.
Podrían llamarlo Sabor a Navarra, pero, decidieron otro nombre.
1 K 21
vicenfox2 #10 vicenfox2
#6 Decidieron ponerle el nombre de la franquicia? Tremendos terroristas :palm:

sabor-espana.com/tiendas/
1 K 19
ehizabai #11 ehizabai *
#10 No decidieron abrir la tienda en Iruñea, en pleno casco viejo.
¿Cómo verías tú un "Taste of England" en un barrio católico en Belfast?
¿Te extrañaría que alguien le echara huevos al escaparate, o dirías, igual no es el sitio?
0 K 10
Gotsel #35 Gotsel *
#11 como verías tú que unis nazis ataquen el centro cultural catalán Blanquerna, en el corazón de la patria española? Si es que van provocando...

Llevais llevan el disfraz de antifascistas pero en el fondo sois son como ellos, la unica diferencia es el lugar de nacimiento y que los nazis no son tan hipócritas.
1 K 24
ehizabai #38 ehizabai
#35 Claro, es lo mismo ondear el trapo sionista en Gaza, que el trapo palestino en Tel Aviv. Tan nazis unos como otros.
La única diferencia es el lugar de nacimiento.
Y a otra cosa.
0 K 10
Gotsel #40 Gotsel
#38 el hábito no hace al monje, para esos paletos llevar un palestino solo es el atuendo de su tribu.
0 K 13
ehizabai #45 ehizabai
#40 Buen intento de esquivar el tema.
En el fondo sabes que no tienes razón, pero nunca lo reconocerás.
Pretender que Zelensky y Putin son lo mismo, porque los dos agitan banderas.
Enfin.
0 K 10
#27 chocoleches
#10 En marketing a esto se le llama un "fallo en el naming" Sabor a España suena a gala de Jose Luis Moreno en Tele 5.

Mira si es malo el nombre, que han ido a tirarle huevos.
1 K 23
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#2 ¿odio bueno?
7 K 73
ehizabai #7 ehizabai *
#5 ¿El de los que nombran a su tienda Sabor a España en pleno Iruñea? Tanto como odio no lo llegaría a calificar. Recochineo, más bien. Pues donde las dan...
3 K 7
iñakiss #22 iñakiss
#7 los dueños muy inteligentes no deben ser…o igual buscan este tipo de choque.
1 K 23
#42 yarkyark *
#7 Ahh, que te parece provocación llamar a una tienda sabor a España en Pamplona...

Esta claro el nivel moral de quien justifica cosas asi.
0 K 11
ehizabai #47 ehizabai
#42 Tan provocación como llamar a una tienda Taste of England en Belfast Oeste.
Lo de lejos lo entendemos, cerca entran en juego los sesgos.
0 K 10
#49 yarkyark
#47 Quien hoy en dia ve eso una provocación es un enfermo mental. Y además peligroso.
0 K 11
ehizabai #51 ehizabai *
#49 Claro, claro.
Por eso sigue habiendo las de dios año tras año con los desfiles orangistas cruzando barrios católicos.
Porque son todos enfermos mentales.
0 K 10
Pertinax #15 Pertinax *
#2 Después te enteras de que infinidad de navarros conquistaron tu tierra para el fascismo en la Guerra Civil, y se te pasa.esa tontería que tienes.
2 K 33
ehizabai #16 ehizabai
#15 Sin duda. Y otra infinidad fueron fusilados, sin que hubiera un solo frente de guerra en Navarra. Es lo que tiene la historia.
0 K 10
Pertinax #17 Pertinax *
#16 Es lo que tiene no tener puta idea de tu propia historia reciente. ¿A qué eso no te lo enseñaron en Bernedo? Hubo tantos vascos a favor de Franco como en contra.

No me respondas, conozco la respuesta.
1 K 22
ehizabai #19 ehizabai *
#17 Aprendiendo de ti, seguro que no. Porque lo tuyo es el relato, no la historia.
¿Quieres hablarme de Baleztena y cía¿ habla anda, habla.
Mi bisabuelo fusilado por requetes navarros de Lesaka, y me vas a explicar tú a mí la historia reciente de Navarra
Esa necesidad, nacida de no sé bien qué complejos, para pensar que por llevarte la contraria hay que ser ignorante.
0 K 10
g3_g3 #20 g3_g3
#2 Los países imaginarios no pueden ser conquistados e invadidos.
0 K 10
ehizabai #23 ehizabai
#20 ¿Navarra imaginario? ¿Tú qué fumas?
1 K 22
#28 permafrost *
#2 Más bien un acto de hispanofobia perpetrado por cenutrios nazionalistas.
0 K 6
ur_quan_master #43 ur_quan_master
#2 desgraciadamente en los barrios también hay gentuza
0 K 11
Pertinax #39 Pertinax *
#36 Si a alguien le molesta una turronería que se llame "Sabor a España" donde se vende comida típica española, hasta el punto de vandalizarla, ese alguien merece ayuda inmediata de los profesionales sanitarios. Y no psicológica, sino psiquiátrica.

Cuánto mal te hicieron aquellas duchas. :roll:
1 K 22
ehizabai #41 ehizabai
#39 Que sea turronería es irrelevante.
Como si vende chorizo pamplona.
Sabes cuál es el problema, entiendes ese problema cuando te hablan de Belfast, Tibet o Ucrania, pero cuando es cerca te niegas en redondo a reconocerlo.
Enfin, los sesgos y las disonancias.
0 K 10
Pertinax #48 Pertinax *
#41 Si vandalizasen un establecimiento llamado Sabor a Euskadi en Madrid estarías montando la mundial. No me vengas contando sandeces de sesgos y disonancias, que tú, tus lloreras victimistas de nacionalista salvapatrias y yo nos conocemos más que bien.

Estos vándalos son muy parecidos a los fascistas. Cristales rotos. TUS fascistas, querido.

Si no te gusta, ponle un lazo.
0 K 11
ehizabai #50 ehizabai
#48 Putin y Zelensky son lo mismo porque los dos agitan banderas.
Claro que sí.
0 K 10
Pertinax #52 Pertinax
#50 Cuando te flipas, lo haces en grande. Tú te entenderás.
0 K 11
Pertinax #24 Pertinax *
#19 Mi bisabuelo fusilado por requetes navarros de Lesaka
Pues ya lo has dicho todo.

Ahora ve a vender la Navarra antifascista a quien te crea.
1 K 21
ehizabai #26 ehizabai *
#24 ¿Ves, la simpleza de tu posición, que con un solo dato aislado pretendes reducir toda la historia?
Luego habla de la falta de ilustración de otros, los dogmas y los adoctrinamientos.
Y no solo eso, ¿pretendes acaso decir que niego que hubo miles de vascos, casi la mitad de Gipuzkoa, por no hablar de Bizkaia, a favor de Franco?
Pero tú, contra quién debatesaquí? Contra mí, o contra la idea que tú tienes de mí?
0 K 10
Pertinax #34 Pertinax *
#26 Pretender que estos subnormixes se acuerdan de su país invadido para atacar una turronería es de un nivel de estupidez que incluso me cuesta ubicarlo en el test de Stanley Coren.

Navarra fue fascista. Asúmelo.
0 K 11
ehizabai #36 ehizabai
#34 Subnormalidad es pretender que este tema no levanta ampollas en Navarra.
Subnormalidad es pretender abrir esa tienda con ese nombre en pleno casco viejo, y pretender que los raros son los que echan huevos.
Porque claro, todo dios defendería un "Taste of England" en el oeste de Belfast, y nadie diría, oye, igual no es el lugar adecuado.
0 K 10
vicus. #31 vicus. *
Qué será lo próximo, que el guarrote del nene maleducado si tiró un peo en la santa misa mientras se limpiaba los mocos con su manto??. Paren las rotativas, por faaavor.
0 K 20
Gotsel #1 Gotsel *
Aupa ahi!! Nuestros jóvenes gudaris antifascistas siempre luchando por causas justas!!
2 K 13
Uda #37 Uda
Garrulos. Los nacionalistas son unos garrulos.
0 K 10
traviesvs_maximvs #33 traviesvs_maximvs
Justificar esto no dista de los imbéciles que dicen puta Cataluña o puta Euskadi.
0 K 10

