Atacada en Pamplona la tienda Sabor a España, que lleva menos de una semana abierta

Desperfectos en la fachada y suciedad en el interior por una lluvia de huevos contra los empleados. Así ha quedado un nuevo establecimiento de alimentación en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona tras un ataque perpetrado el pasado viernes por la tarde. El comercio se llama 'Sabor a España', una franquicia en la que venden turrones, frutos secos garrapiñados y otros productos tradicionales de la repostería del país.
Sabes que hay tema en Navarra y tiras pa'lante. Pues oye, es lo que hay. Huevos en la fachada.
Que estamos hablando de eso, huevos en la fachada.
Gran hombre de paz. Espero que acabes como predicas.
Y hablnado de chinos, como también hay tibetanos en el gobierno chino de Tibet, está bien la ocupación china. ¿Verdad?
Cc #7
De todos modos, yo al Carrefour, boicot, por sionistas.
Podrían llamarlo Sabor a Navarra, pero, decidieron otro nombre.
sabor-espana.com/tiendas/
¿Cómo verías tú un "Taste of England" en un barrio católico en Belfast?
¿Te extrañaría que alguien le echara huevos al escaparate, o dirías, igual no es el sitio?
Llevaisllevan el disfraz de antifascistas pero en el fondo soisson como ellos, la unica diferencia es el lugar de nacimiento y que los nazis no son tan hipócritas.
La única diferencia es el lugar de nacimiento.
Y a otra cosa.
En el fondo sabes que no tienes razón, pero nunca lo reconocerás.
Pretender que Zelensky y Putin son lo mismo, porque los dos agitan banderas.
Enfin.
Mira si es malo el nombre, que han ido a tirarle huevos.
Esta claro el nivel moral de quien justifica cosas asi.
Lo de lejos lo entendemos, cerca entran en juego los sesgos.
Por eso sigue habiendo las de dios año tras año con los desfiles orangistas cruzando barrios católicos.
Porque son todos enfermos mentales.
No me respondas, conozco la respuesta.
¿Quieres hablarme de Baleztena y cía¿ habla anda, habla.
Mi bisabuelo fusilado por requetes navarros de Lesaka, y me vas a explicar tú a mí la historia reciente de Navarra
Esa necesidad, nacida de no sé bien qué complejos, para pensar que por llevarte la contraria hay que ser ignorante.
Cuánto mal te hicieron aquellas duchas.
Como si vende chorizo pamplona.
Sabes cuál es el problema, entiendes ese problema cuando te hablan de Belfast, Tibet o Ucrania, pero cuando es cerca te niegas en redondo a reconocerlo.
Enfin, los sesgos y las disonancias.
Estos vándalos son muy parecidos a los fascistas. Cristales rotos. TUS fascistas, querido.
Si no te gusta, ponle un lazo.
Claro que sí.
Pues ya lo has dicho todo.
Ahora ve a vender la Navarra antifascista a quien te crea.
Luego habla de la falta de ilustración de otros, los dogmas y los adoctrinamientos.
Y no solo eso, ¿pretendes acaso decir que niego que hubo miles de vascos, casi la mitad de Gipuzkoa, por no hablar de Bizkaia, a favor de Franco?
Pero tú, contra quién debatesaquí? Contra mí, o contra la idea que tú tienes de mí?
Navarra fue fascista. Asúmelo.
Subnormalidad es pretender abrir esa tienda con ese nombre en pleno casco viejo, y pretender que los raros son los que echan huevos.
Porque claro, todo dios defendería un "Taste of England" en el oeste de Belfast, y nadie diría, oye, igual no es el lugar adecuado.