Ataca a pedradas la comisaría de policía de Malgrat de Mar y pide a los agentes que lo manden a la cárcel

Nuevo ataque a una comisaría de policía en Catalunya, esta vez en la de la Policía Local de Malgrat de Mar. Los hechos tuvieron lugar este lunes, 27 de abril, alrededor de las siete de la tarde, cuando un hombre cogió una piedra de grandes dimensiones que había en la zona ajardinada que hay delante de las dependencias y la lanzó con fuerza contra la puerta de acceso