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Ataca a pedradas la comisaría de policía de Malgrat de Mar y pide a los agentes que lo manden a la cárcel

Ataca a pedradas la comisaría de policía de Malgrat de Mar y pide a los agentes que lo manden a la cárcel

Nuevo ataque a una comisaría de policía en Catalunya, esta vez en la de la Policía Local de Malgrat de Mar. Los hechos tuvieron lugar este lunes, 27 de abril, alrededor de las siete de la tarde, cuando un hombre cogió una piedra de grandes dimensiones que había en la zona ajardinada que hay delante de las dependencias y la lanzó con fuerza contra la puerta de acceso

| etiquetas: malgrat de mar , pedradas , comisaría
7 0 0 K 106 Sucesos
14 comentarios
7 0 0 K 106 Sucesos
#1 Tronchador.
Institucionalizado.
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eaglesight1 #2 eaglesight1
#1 A saber como está el precio del alquiler.
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Graffin #13 Graffin
#2 Que miren a ver si lleva tatuajes raros por el cuerpo.
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eaglesight1 #5 eaglesight1
#1 No parece ser el caso, es un vecino de Salt de 30 años, de quien no se ha facilitado la nacionalidad y que contaba con antecedentes policiales, ya había cometido otros ataques similares contra comisarías de policía tanto en Barcelona como en Girona. Más bien parece trastorno mental, pero es una mera suposición.
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#12 Tronchador.
#5 Lo siento, es lo primero que me ha venido a la mente.
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neiviMuubs #11 neiviMuubs
#1 me ha sonado la voz de morgan freeman en la cabeza. Bueno, de su doblador en España.
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SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Ahí, poniendo solución al problema de la vivienda por las bravas.
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yoma #7 yoma
Al psiquiátrico le mandaba yo. :troll:
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mikhailkalinin #10 mikhailkalinin
#7 ¿Para qué? Se arrela con un bis a bis con su novio.
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GeneWilder #3 GeneWilder
Que le den el certificado de vulnerabilidad.
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#9 colemur
#3 Cuesta más barata la asistencia social que una plaza en prisión.
Y ya puestos, añadir que cuesta más barato dejar de hacer políticas que fomentan el paro que la asistencia social.
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antesdarle #4 antesdarle
“ De hecho, no solo se entregó, sino que también pidió a los policías que lo enviaran a prisión.” solo le faltaba ponerse las esposas. El delincuente que todo policía quiere :troll:
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#8 colemur
Será el típico que no se puede mantener y ve en la cárcel un sistema seguro de tener comida y cama.
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menéame